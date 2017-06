Õllesummeril esinev Kasabian soovib lava taha kassiliiva

"Suured staarid rõhutavad tihtipeale, et ei soovi ühekordseid nõusid vaid korralikke taldrikuid ja päris nuge-kahvleid. Alati on pikk nimekiri jooke ja snäkke. Tihtipeale soovitakse teiste kuulsuste fotosid seinale panemiseks ning kohe kindlasti tumedaid käterätte,” loetles festivali korraldaja ja välisartistide eest vastutav Tarmo Tuvike üles asju, mida staaride võõrustamiseks vaja läheb.

Aeg-ajalt on nimekirjas ka mingisuguseid seletamatuid veidrusi. "Öökulli topist on palutud. Sel korral näiteks Kasabian tahab miskipärast kassiliiva, ma ei kujuta ette, mida nad sellega tegema hakkavad,” kehitab Tarmo Tuvike õlgu, sest ühtegi kassi reisiseltskonnas nimekirja järgi pole, “Võibolla on sellele mingi muu selgitus, sama veider kui see soov ise. Eks me näe, kui nad kohal on.”

Kasabiani Õllesummer Festivali kontsert tõotab tulla väga populaarne ka naaberriikide kodanike seas, sest Tallinn on Põhja-Euroopa ja Baltikumi regioonis bändi ainuke esinemispaik. Ansambel lendab kohale Prantsusmaalt ja lahkub hiljem Inglismaale, Glasgowsse. Lähim kontsert Eestile antakse Ungaris, supermainekal Szigeti festivalil, kuid valdav osa tuuri liigub Inglismaal, Saksamaal, Hispaanias, Itaalias ning Jaapanis. Kontsert antakse ka legendaarsel Mountreux Jazz festivalil Šveitsis.

Kasabian esineb Tallinna lauluväljakul 5. juulil. Lisaks neile esinevad Õllesummer Festivali pealaval Hurts, ЁLKA ja Tommy Cash.