Grete Paia saab Euroopa Parlamendi ja Komisjoni juhtidelt auhinna

Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker annavad talle üle Erasmus+ saadiku auhinna.

Grete on tuntud Eesti laulja ja laulukirjutaja, kes õppis ühe semestri Milano Bocconi ülikoolis turundust ja rahandust. Lauljatar on tunnistanud, et Erasmus+ kogemus oli suureks kasuks isiklikule arengule. "Ma ei olnud enam pelglik ja ma usun, et see vastleitud enesekindlus oli otseselt seotud mu Erasmus+ kogemusega," on ta öelnud.

Grete ütles, et saavutas täiesti uue mõtlemise, mis kasvatas loovust ning seetõttu kirjutas ta Itaalias viibimise ajal mitu uut laulu. "Kui mul on esinemine mõnes teises riigis, ei saaks mind keegi takistada sinna minemast. Inimene peab saama minna, kuhu iganes soovib," rõhutas Grete liikumisvabaduse olulisust.

Homne auhindamine on 30-aastaseks saanud Eramsus+ programmi tähistamise sarjast kõige suurem üritus. Erasmus+ programm koos oma eelkäijatega on andnud tervelt üheksa miljoni inimese elule värvi.