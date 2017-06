MAXX ja Sylver täiendavad festivali We Love The 90s esinejate rida

1990ndate tantsumuusika staar MAXX teeb pärast 22-aastast pausi tagasituleku ning esineb retrofestivalil We Love The 90s Tallinna lauluväljakul. Samuti on oma esinemise kinnitanud Belgia millenniumi tantsutäht Sylver.

MAXX oli ka Eestis 1990ndate tantsupõrandate ja raadiokuulajate üks suuri lemmikuid. Tema hitid "No More" ja "Get A Way" tähistavad ajastu klubimuusika tõusujoont. 1995. aastal laiali läinud bänd avalikustas alles hiljuti oma taaskokkutuleku ning We Love The 90s on artisti üks esimesi ülesaastumisi pärast pikka pausi.

Sylver tegi ilma 2000. alguses ning on kümnendi europopi üks liidreid. Enim olid mängitud bändi hitid "Turn the Tide" ja "Forever in Love".

24.-26. augustini Tallinna Lauluväljakul toimuv WE Love The 90s on juba eelnevalt kinnitanud festivalile järgmised esinejad: Snap!, 2 Unlimited, Sash!, Captain Hollywood Project, Cotona, Cascada, Benassi Bros., Groove Coverage, Alhpaville, Kate Ryan, Alice Deejay ja Jenny Bergan Ace of Base-ist.