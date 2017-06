Rammsteini fänn eilsest kontserdist: minule jäi lahjaks

"Minule natuke jäi lahjaks. Ma Saku Suurhallis käisin 2010. aasta kontserdil, see oli väga võimas. Minu selja taga olid vanemad inimesed, ma vabandasin, et ma enam ei suuda istuda, mul särk lendas seljast ja hakkasin ilgelt möllama. Natukese aja pärast vaatasin, et vanaonu ja vanatädi olid ka minu selja taga püsti tõusnud ja möllasid," rääkis Lehismets Raadio 2 "Suvehommikus".

Ajakirjanik Barbi Pilvre tõdes, et temale kontsert lahjaks ei jäänud, kuid pole varem ka Rammsteini vaatamas käinud. "Minu arust oli see midagi sõja ja laulupeo vahepealset. Tundus, et kõik on kohal, liikumisruumi ei olnud. Kuna ma Saku Suurhalli kontserdi magasin maha ja olen ainult näinud video vahendusel nende esinemist, siis selles mõttes oli see iga viimase väikese perversse detailini timmitud kontsert," kirjeldas Pilvre, kes seisis kontserdiplatsil otse tulevärgi kõrval. "Kõikide meeltega sai seda kontserti vastu võetud, oli vägev," kiitis Pilvre.

Kui Pilvre sõnul oli tegemist väga intensiivse kontserdiga, siis rahvamassi keskel asunud Lehismets tunnistas, et kontsert läks käima viimaste laulude ajal. "Rahvas hakkas vaikselt käima tõmbama ja siis oli pidu läbi," kirjeldas ta.

Oma eriliseks lemmikuks pidas Lehismets laulu "Mein Herz Brennt". "Seal on sellised kulminatsioonid ja tõmmatakse kõik saed käima. Seal shows oli väike kiiks, mis sinna juurde tuli - Till Lindemannil oli üks toru südame kohast väljas ja purskas tuld," naeris Pilvre eilset kontserti meenutades.

Naise sõnul armus ta Rammsteini muusikasse kohe, kui seda esimest korda kuulis. "Kui ma esimesi lugusid kuulsin, oli selge, et siin on mingi kiiksuga heavy, midagi saksa keeles, mingi väike natsi flirt. Oli parajalt musta huumori, hea meloodia ja vägeva soundiga," rääkis Pilvre, miks temast Rammsteini fänn sai.

Rammstein saabus Tallinna lauluväljakule juba laupäeval ning piletid eilsele show'le müüdi välja. Rammstein on varem Eestit külastanud aastatel 2001, 2004 ja 2010, andes kontserdid Saku Suurhallis.