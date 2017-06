Igor Volke on UFO-t näinud kolmel korral

Täna ilmus kirjastuselt Pilgrim Igor Volke uus raamat "Täiendatud ufopäevikud", mis on kogum Eesti värvikaimatest ufojuhtumitest.

Igor Volke tõdes "Vikerhommikus", et on ise UFO-t näinud kolmel korral. "Kolm korda erinevatel aastatel: 1972, 1979 ja 1990. Tundmatu lendav objekt, UFO seda markeerib," selgitas Volke. Ühel korral oli tema sõnul tegemist näiteks punase mürsukujulise objektiga, mida pole võimalik millegi muuga segamini ajada.

Volke lisas, et juhtunud on palju põnevaid lugusid, mida ta ka oma raamatus välja toob. "On vereplekkidega lugusid, on seksuaalaspekte, aga neid ma pole sinna väga toppinud, aga läbi lillede küll," tõdes Volke.

Kõige uskumatuks peab mees aga 1990. aastate juhtumit Muhu saarel. "Loomulikult kõige markantsem sündmus maailma ufoloogia seisukohast on toimunud Eestis Muhu saarel, kus üks normaalne keskealine naisterahvas võttis kätte olendi, kelle päritolu ja tähendust ta ei teadnud. Kui too haaras käest ja püüdis enda poole kutsuda, et tule meiega kaasa, siis ta enesekaitseks hammustas teda," meenutas Volke.

Igor Volke on anomaalseid ja paranormaalseid nähtusi uurinud juba ligi pool sajandit ning omab koostöösidemeid paljude UFO-sid ja anomaaliaid uurivate organisatsioonide ja isikutega. Ufoprobleemiga on ta tegelenud 1970. aastast fenomenoloogia ja välitööde tasemel, keskkonna anomaaliate registreerimise ja uurimisega on ta tegelenud 1980. aastate algusest.

UFO-dega seotud lood jõuavad meheni lausa iganädalaselt. "Kolm neli korda nädalas keskmiselt ja lainetena. Pimedal ajal on intensiivsem. Kuna ma olen aastakümneid seda teinud, siis ma võin öelda, et kuskile see fenomen kadunud ei ole. Kõrgperiood oli 1988-1992, mis langes meie iseseisvusperioodi," selgitas Volke.

Raamatu "Täiendatud ufopäevikud" esitlus toimub teisipäeval, 13. juunil kell 18.00 Raadio 2 saate "Hallo, Kosmos!" seitsmenda sünnipäeva avalikul salvestusel Von Krahlis.