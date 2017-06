Loomaaia ninasarvikutüdrukule saab otsepildis kaasa elada

Õnneliku juhuse tahtel täpselt loomaaia endise direktori Mati Kaalu sünnipäeval 3. juunil ilmavalgust näinud pisike ida-aafrika teravmokk-ninasarvikutüdruk kasvab kenasti, õpib emalt ninasarvikutarkusi ja hakkab õige pea ka õueaedikus külastajaid vahetult rõõmustama, teatas Tallinna loomaaed.

Ninasarvikud on küllaltki lühinägelikud, sestap ei tasu ära ehmatada, kui satub nägema, kuidas ema puhinal päikeselaiku seisma jäänud poja poole tormab. Valguse ja varju mäng võib vanalooma eksitada, kuid kuna taolised hoiatusrünnakud lõpevad tavaliselt enne sihtmärgini jõudmist, siis võib olla kindel, et poeg viga ei saa.

Aafrikas elava teravmokk-ninasarviku (Diceros bicornis) kolme alamliigi esindajaid on looduses alles üle 5000. Teravmokk-ninasarvikud on globaalse punase raamatu järgi maailmas äärmiselt ohustatud. Põhjuseks on suur huvi ninasarviku sarve kasutamiseks Hiina rahvameditsiinis ja pistodade käepidemete ning muu taolise valmistamiseks Lähis-Idas, samuti põllumajanduse pealetung. Hoolimata kaitsemeetmetest on salakütid pidevaks ohuks, nii et 2016. aastal tapeti Lõuna-Aafrikas üle tuhande ninasarviku.

Jälgi ninasarvikukaamerat siit.