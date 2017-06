Galerii: USA-s jagati Tony teatriauhindu

Suurejooneline gala toimus New Yorgis Radio City Music Hallis, seda kandis üle telekanal CBS ning õhtujuhina astus üles Kevin Spacey.

Auhinnagala toimus täpselt aasta pärast tulistamist Florida ööklubis Pulse, mistõttu oli pidulik õhtu täis emotsionaalseid kõnesid.

Tony elutööauhind anti kätte 86-aastasele Earl Jonesile. Oma esimese Tony pälvis näitleja Bette Midler rolli eest muusikalis "Hello, Dolly!". Parima näidendi auhinna sai "Oslo", parimaks muusikaliks nimetati "Dear Evan Hansen", mis pälvis kokku tervelt kuus Tony auhinda. "Hello, Dolly!" võitis kokku neli auhinda ning värske muusikal "Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812" pälvis kaks Tonyt.

Võitjad:

Parim muusikal

"Dear Evan Hansen"

Parim naispeaosa muusikalis

Bette Midler, "Hello, Dolly!"

Parim meespeaosa muusikalis

Ben Platt, "Dear Evan Hansen"

Parim muusikal taaselustus

"Hello, Dolly!"

Parim näidend

"Oslo"

Parim näidendi taaselustus

"August Wilson’s Jitney"

Parim lavastaja muusikalis

Christopher Ashley, "Come From Away"

Parim lavastaja näidendis

Rebecca Taichman, "Indecent"

Parim naispeaosa näidendis

Laurie Metcalf, "A Doll's House, Part 2"

Parim meespeaosa näidendis

Kevin Kline, "Present Laughter"

Täielikku võitjate nimekirja näeb SIIT.