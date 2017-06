Rannavalve jõuab kinno

Maailma enimvaadatud teleseriaalil põhinev raju komöödia "Rannavalve" viib vaataja kuuma California suvemelu, seksikate rannakehade ja öise klubimöllu keskele. "See on film, mis kohe kindlasti ei võta ennast liiga tõsiselt ning häbenematult objektistatud on siin nii kenad meesterahvad kui šefid preilid," seisab 16. juunil Eesti kinodesse jõudva filmi tutvustuses.

Kunagisest kultusseriaalist tuntud autoriteetset ja pühendunud vetelpäästekomando pealikku Mitch Buchannonit kehastab seekord miljonite lemmik Dwayne „The Rock“ Johnson ("Kiired ja Vihased 8") ning üle kõige Rannavalvega liituda ihalevat kuumaverelist kollanokka Matt Brodyt aga noorteiidol ja komöödiakunn Zac Efron ("Neetud naabrid").

Mitchi supertiimi pääsemiseks tuleb Brodyl ja teistel pretendentidel oma võimeid veenvalt tõestada, sest nii karm töö nagu korra hoidmine rahvarohkel plaažil saab olla vaid kõige osavamate ja nutikamate eelis. Kuigi rannavalvurite põhiülesanne on hoolitseda selle eest, et ükski suvitaja ära ei upuks ega haid kedagi pintslisse pistaks, on ambitsioonikatel supervormis korrajüngritel alatasa hammas verel ka kohaliku politsei pädevusse kuuluvate jamade klaarimise järele. Kui lahe ääres hakkab oma hämarat tegevust laiendama võimukas klubiomanik preili Victoria Leeds (Pryianka Chopra), ei lähe kaua, et Mitch koos oma ustavate kolleegidega kurikaela jälje üles võtaks.

Legendaarsetes punastes Rannavalve trikoodes siresäärseid, enesekindlaid ja ülisitkeid badass kaunitare mängivad Alexandra Daddario Summer Quinnina, Kelly Rohrbach C. J. Parkerina ja Ilfenesh Hadera Stephanie Holdenina.

Jultunud huumorist ja efektsest actionist laetud suvefilmi lavastajaks on komöödiažanris hiilgav Seth Gordon ("Vastikud ülemused") ning produtsentideks Dwayne „The Rock“ Johnsoni kõrval Rannavalve teleseriaali loojad Michael Berk ja Gregory J. Bonann. Lustliku kummardusena algsele seriaalile astuvad episoodides üles ka ikooniline sekspomm Pamela Anderson ja 80ndate megastaar David Hasselhoff isiklikult.