Laupäeva pärastlõunal asusid enam kui 11 000 kummiparti Kadrioru pargis võistlustulle, et seeläbi toetada vähihaigete laste ravi.

Haigete laste ja nende vanemate toetuseks korraldatav üritus kogus üle 92 300 euro, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pardiralliga kogutud raha läheb ravimite soetamiseks vähihaigetele lastele, kuna paljud haruldased aga vajalikud ravimid ei ole haigekassa nimekirjas.

Heategevusliku pardiralli eesmärgiks on teadvustada vähihaigete laste ja nende perede olukorda ning kutsuda ettevõtteid ja eraisikuid üles andma oma panust nende abistamiseks.

"Mõnedel meist ei ole vedanud ja nende elu algus ei ole lihtne. Hea on see, et üha rohkem ja rohkem saavad lapsed päriselt terveks. Ja vannipart teeb neile jälle niisama palju rõõmu, nagu siis kui nad esimest korda selle pardikese järele küünitasid," kõneles president Kersti Kaljulaid üritusel.