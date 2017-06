Tõnu Trubetsky: mulle ei meenu 90ndatest ühtegi rullnokka

Vennaskonna liider Tõnu Trubetsky avaldas intervjuus LP-le rahulolematust selle üle, et Vennaskond on 90ndate käsitlusest meedias ja kultuuris välja jäetud,

"Kui vaatan praegu 1990ndatest tehtud saateid ja filme, siis Vennaskond on neist täiesti välja jäetud," kurtis Trubetsky. "Sellest ajastust pajatavates saadetes on need Nancyd ja 2 Quick Startid ja kogu see ülejäänud disko."

"Võtame näiteks Triin Ruumeti filmi „Päevad, mis ajasid segadusse”. Kui öeldakse, et see film räägib 1990ndatest, siis mulle ei meenuta filmis miski seda kümnendit. See on rullnokkade film, aga mulle ei meenu 1990-ndatest ühtki rullnokka," rääkis Trubetsky.

