Tegelusraamat elustab keskaegse linnamüüri

Naisarvutigraafikute Selts andis välja raamatu "Paberist Viru värav“. Urve Tõnnuse kirjutatud-kujundatud tegelusraamat jutustab XVI sajandi Tallinna linnamüürist Viru väravast Kiek in de Köki tornini, sisaldades nii ajalugu kui võõrsõnade seletusi. Kõike saab välja lõigata ja kokku voltida.

Tagakaanel on kaart, mille järgi võib minna iseseisvale retkele, otsides keskaegseid müüre-torne, millest mõned on nüüd märgitud vaid tänavasillutisele.

Raamat on saadaval eesti ja inglise keeles.

„Paberist Viru värav“ on 2015. aastal ilmunud keskaegseid maju kirjeldava „Paberist Tallinna vanalinn“ järg. Kahe raamatu objektidest saab kokku kleepida osa Tallinna vanalinnast ja saada niimoodi päris hea ettekujutuse keskaja elust.

Idee autor on Heiki Kongi, tekst, illustratsioonid, fotod, kaaned, küljendus on Urve Tõnnuselt, toimetas Mati Laos ja tõlkis Eve Osa.

14.juunil kell 16 algab tasuta ekskursioon Viru värava juurest Tallinna Linnamuuseumi teadur Risto Paju juhtimisel. Ekskursioon lõpeb Kiek in de Kökis. Kõik see kokku on ühtlasi raamatu esitlus, kus saab autorile küsimusi esitada ja raamatuga tutvuda.