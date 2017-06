David Guetta ja Justin Bieber tegid video Victoria's Secret modellidega

"Justinil on unikaalne hääl ning ma austan tema annet ja valikuid," kommenteeris Guetta. "Ta vôttis mitmeid riske ja seda lahedalt ning loovalt. Olen uhke, et saan temaga koostööd teha. Tunnen, et 2U on suurepärane kombinatsioon emotsionaalsest energiast koos vôimsa meloodia ja terava saundiga."