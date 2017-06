Soome suursaadik: naine saab karjääri teha, kui kodutöid tehakse võrdselt

„Karjääris saab edeneda siis, kui mees koristab ja teeb süüa naisega võrdselt. Kui mees paneb ise pesu masinasse – mehed oskavad seda küll! – ja triigib ise oma särgid,” loetles Kirsti Narinen intervjuus ja tunnistas, et tema pole oma mehe särke triikinud, kuigi vajaduse korral oskab seda teha.

Suursaadiku sõnul kipuvad naised oma tööalastelt võimalustelt nii Eestis kui ka Soomes liiga tagasihoidlikud olema. Ta on veendunud sookvootide pooldaja, eriti nn üleminekuperioodil.

Kvoote on vaja selleks, et naised harjuksid: vastutusrikas ametikoht on täiesti normaalne ja naised saavad tööga hakkama täpselt sama hästi kui mehed. Tuleb harjuda, et oledki alguses n-ö kvoodinaine, või ka kvoodimees. On palju ametkondi, näiteks Soome välisministeerium, kus on tööl kvoodimehed, tõi Narinen esile.

Laupäeval peetakse Tallinnas suurejoonelist Soome päeva, mis kulmineerub õhtul Vabaduse väljakul kolmetunnise sõpruskontserdiga. ETV otseülekanne algab kell 18.40.