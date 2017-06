Mehed Žigulides startisid Venemaale, et tuua ETV eetrisse põnev reisisari

Seiklust veab mitmetest reisisaadetest tuttav Väino Laisaar ning temaga koos teeb kogu reisi kaasa veel kümme inimest. Kogu teekond võetakse ette 1973. ja 1976. aasta Žigulides. "Me sõitsime kaks aastat tagasi Baltimaades, siis meil oli umbes 2000 kilomeetrit ots ja null probleemi. Hommikul panime auto käima ja õhtul suretasime välja. Nii lihtne see oligi," kiitis Laisaar Žigulisid ETV saates "Terevisioon".

Žigulid startisid täna Tallinnast ning kokku sõidetakse umbes 17 päeva. "Ega seal midagi hullu juhtuda ei saa, me püsime enamasti suurtel teedel, mõni põnevam kruusalõik jääb ka tee peale. Midagi üleliia maastiku mõttes ekstreemset ei tohiks olla," arvas Laisaar ja lisas, et on eelseisva reisi pärast põnevil. "Venemaal on vaadata ja kogeda nii mõndagi. Osaleda selles samas liikluses selle sama tehnikaga, ma arvan, et see on samm edasi," ütles ta.

Laisaar tunnistas siiski, et on üsna soojakartlik inimene, mistõttu vaatab hirmuga kunstnahast autoistmeid. "Suure kõhkluse ja kahtlusega ootan seda retke," lausus mees.