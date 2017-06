Soome ansambli uues singlis teeb kaasa Eesti Laulult tuttav Ariadne

Soome tantsumuusika tõusev täht The Second Level avaldas video menukale singlile "Sun Comes Up", milles teeb kaasa Eesti lauljatar Ariadne.

Video on filmitud Pärnus ja sisaldab kaadreid The Second Leveli maikuisest esinemisest klubis Sunset. Suuremalt jaolt on videos kasutatud vaateid Pärnu rannast.

"Sun Comes Up" video produtsendiks on kodumaine firma Vita Pictura Productions, kelle vahendusel on videod saanud ka Sam Feldt, Tom Swoon ja DJ Bl3nd.

Singel "Sun Comes Up" ilmus märtsi lõpus ja on tänaseks päevaks kogunud Spotifys üle 500 000 striimi. The Second Level esineb 22. juulil klubis Hollywood ning 3. augustil Weekend Festival Balticul.