Galerii: Avalikustati Tallinna merepäevade programm

Sellel aastal on Tallinna merepäevad harjumuspärasest veidi teistsugused, sest suur merepidu toimub koguni neljal päeval, mererõõme saab nautida laupäevast teisipäevani. Lisaks on merepäevade programmiga liitunud ka uhiuus Haven Kakumäe sadam.

Vanasadamast leiab tänavu ka innovatsiooniala, kus TTÜ Mektory tehnoloogiakool, biorobootika keskus ja Eesti mereakadeemia näitavad põnevaid leiutisi, simulaatoreid ja roboteid. "Kuna suvel on pealinna väisamas suur hulk ajaloolisi purjekaid, siis soovime innovatsioonialal näidata, kuidas on merendus ja sellega seonduv ajas arenenud," sõnas Aas. Nii leiab Vanasadama innovatsioonialalt robootika töötubasid, saab tutvuda U-CAT allveeroboti tegemistega, saab aimu virtuaalreaalsusest ning palju muud.

Möödunud aastal merepäevadele suure väega kohale seilanud viikingid pole ka tänavu kuhugi kadunud, sel korral leiab nad lennusadamast. "Kui viikingid on juba korra kohale tulnud, siis ega nad ära ei lähe," ütles Eesti meremuuseumi direktor Urmas Dresen. Dresen lisas, et lisaks viikingitele on lennusadamas kavas ka öölaulupidu, rahvusvaheline purjeregatt Tallinn Race, meeleolukas saab olema ka flying phantomi ehk foilivate purjekate demosõit, kus purjekad suurel kiirusel lausa lendavad vee kohal.

Tallinna merepäevad 2017 saavad avalöögi Pirita jahisadamas juba 14. juuli õhtul, mil suure merefestivali eelpeol astub üles ansambel Regatt. Noblessneri sadamas toimuvad Tallinna merepäevad laupäeval 15. juulil, mil Noblessneri sadamalinnak kutsub külla legendaarse Intsikurmu festivali ja Tour d’ÖÖ tuhanded ratturid. Esmakordselt merepäevade ajaloos on merefestivali partnersadamaks Haven Kakumäe sadam. Nii saab lähedalt näha merepääste õppust, erinevate aluste kiirvõistlust Speed race, Soome ja Prantsusmaa katamaraanide demosõitu ja muud põnevat. Suurejoonelise vaatepildi eest hoolitsevad aga The Tall Ships Races õpperegati purjelaevad, mis väisavad pealinna 17.–18. juulini pealinna erinevaid sadamaid.

Tallinna merepäevad toimuvad tänavu 15.–18. juulini. Kokku leiab Tallinna merepäevade sündmusi nelja päeva jooksul viiest sadamast: Vanasadam, lennusadam ning partnersadamatena Haven Kakumäe, Noblessneri sadam ning Pirita jahisadam.