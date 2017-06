Karl-Erik Taukar avaldas staaridest kubiseva muusikavideo

Täna ilmus Karl-Erik Taukari uus singel "Seitse pühapäeva" koos videoga. Laulu muusikavideos on näha tõenäoliselt rekordarv kõigile tuttavaid nägusid erinevatelt elualadelt, kes on kõik omavahel kuidagi seotud.

"Lugu räägib sõprusest ja sellest, et head sõpra ei saa millegagi asendada," räägib Karl-Erik loo tagamaadest.

Muusikavideo režissöör on Kadi Poll ja produtsent Veiko Piirsalu ning see filmiti Widescreen Stuudios. "Saada selline kamp ühel ja samal päeval ühte autosse oli muidugi paras pähkel. Abiks olid kõigi osalejate uskumatu vastutulelikkus ning muidugi kõrgem logistika. Isegi Vanilla Ninja tuli üheks õhtuks taas kokku, Lennal käisime Räpinas koolis järel, tee peal lahendas koduseid ülesandeid," meenutas Karl-Erik. Samuti saavad videos kokku legendaarse sõprade laulu esitajad Erich Krieger ja Martin Müürsepp. Lisaks osalevad lõbusas klipis mitmed tuntud näitlejad, sportlased ja muusikud. Video on filmitud 2016. aasta lõpus.

"Seitse pühapäeva" on Karl-Erik Taukari novembris ilmunud albumi "Kaks" järjekorras kolmas singel. Plaadilt on varem ilmunud "Tähti täis on öö" ja "Lähedal”.