Tulevikutäht Rohtla avaldas Euroopa päeviku

Autori reisimärkmed on läbielatu kirjeldused, linnade ja inimeste portreed läbi sõnade, aga seda kõike teatavas melanhoolses võtmes. Tekstist tihti läbi kumav motiiv on inimeste headus – justkui autor otsiks laiast ilmast tõestust, et inimeste oskus kaasinimeste vastu südamlik olla on veel alles. Autor märkab seda ja väärtustab neid puudutavaid hetki, sest märkmetes leidub ka kurjust, hoolimatust ja inimeste varjatud mõttemaailma, mis eri kultuurides ilmneb igalpool omamoodi.

Meile avaneb kõle ja kurb pilt pagulaskriisist, mida autor püüab enda jaoks lahti mõtestada – kes on vale-pagulased ja kellele tuleb kaasa tunda, sest neid on kodudest välja tõugatud.

Egert Rohtla on endiselt bluusimees – tema mõtted on siirad, „Mine ja kaota ennast” on kriipiv-aus pilt Euroopasse. Muusikarütmis tuksuvad reisipäeviku read viivad lugeja mõtted uitama ja kõrv justkui igatseks muusikalist vahepala ka päriselt kuulda.

Egert Rohtla on oma reisimõtted sisse juhatanud nõnda:

„Pikk teekond seisab ees, ja mul pole õrna aimugi, kuhu see mind välja viib. Mul ei ole erilist põhjust. Lähen lihtsalt uitama. Sinna, kuhu tuul viib.

Mõni lihtsalt peab minema. See on veres. Mul on see alati veres olnud.

Ma ei lähe ennast leidma.

Mul ei ole Feissbooki, Twitterit, Snapchati ja Couchsurfinguga ma ei viitsi jännata. Telefonist jään raudselt ilma, ma juba tean neid reise.

Füüsiline vorm on päris hea, nii et kõndida ja ronida ma pisut ehk jaksan.

Need reisimärkmed on täpselt need, mis Sa arvad et nad on – mina Sind vastupidises pikemalt ümber veenma ei hakka (ega vist saakski). Kui need read tunduvad fiktsioonina, siis olgu nad pealegi. Ja kui mitte, siis mitte. Ma ei propageeri kohe kindlasti elu, mida olen elanud. See on, mis ta on. Oli selline kummaline aeg. Olid teised teod ja mõtted.”