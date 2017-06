Taylor Swift toob oma muusika tagasi Spotifysse

Sammuga tähistatakse Swifti viimase albumi "1989" edu. Praeguse seisuga on albumit müüdud kümme miljonit koopiat. "Taylor tahab oma fänne tänada sellega, et ta toob kogu oma muusika tagasi voogedastusjaamadesse täna keskööl," teatasid lauljatari esindajad, vahendas EW.

Swiftil on olnud voogedastusjaamadega keeruline suhe. 2014. aastal, pärast albumi väljaandmist teatas ta, et eemaldab kogu oma muusika tasuta striimimiskeskkondadest. Swift põhjendas otsust sellega, et muusika on looming, mis maksab ning seetõttu ei pea see ka tasuta saadaval olema. "Piraatlus ja failide jagamine on langetanud järsult plaatide müüki. Muusika on kunst, see on haruldane ja oluline. Haruldased asjad on aga väärtuslikud ning väärtuslike asjade eest tuleb maksta," ütles Swift. "Tänapäeval pole enam nii lihtne müüa miljoneid albumeid kui 20 aastat tagasi. See peaks olema ülesanne, mis muusikuid motiveerib," kommenteeris Swift toona.

Pärast seda on Swifti muusika olnud kättesaadav loetud veebikeskkondades nagu Apple Music ja Tidal. 2015. aasta septembris avaldati mõned Swifti albumid Amazonis.