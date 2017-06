Tallinnas tähistati Soome 100. sünnipäeva sõpruskontserdiga

Lisaks hulgale muusikutele olid kohal mõlema riigi presidendid ja peaministrid ning ETV kaamerad, mis sündmuse kodudesse vahendasid.

"Suur tänu soomlastele, kes oma sajanda sünnipäeva puhul naabritele nii ägeda muusikalise kingituse teevad. Laval saavad korraga kokku nii elavad legendid ehk kahe riigi muusikaline ajalugu kui ka tänapäev. Seekord tuleb laupäevaõhtune saunaskäik teha ära juba keskpäeval ja olla õhtul kas Vabaduse väljakul või püsida ETV kanalil," ütles ETV meelelahutusaadete toimetuse juht Urmas Vaino.

Lavale astusid koos ja eraldi mõlema riigi palavalt armastatud artistid: Tõnis Mägi, Chalice, Iiris, Mari Kalkun, Petri Laaksonen, Lenna, Paleface, Jaan Pehk, Jüri Pootsmann, Ronya, Stig Rästa, Scandinavian Music Group, Villu Tamme, Tuomo, Ailu Valle. Lisaks oli esinejate nimekirjas ka Suurbritannia eelmise hooaja "X Factor'i" finalistiks tõusnud Saara Aalto. Muusikuid saatis Soome saatebänd Räjähtävä Nyrkki. Õhtut juhtisid tuntud näitlejad Sanna Stellan ja Jan Uuspõld.

Otsepilti vahendavad täies pikkuses juba kella 18.00 ERR-i portaalid ja Yle Areena. ETV lülitub ülekande lainele kell 18.40.

Kaljulaid: Eesti ja Soome 200 on eeskuju Euroopa sisemisele koostööle

President Kersti Kaljulaid ütles kontserdi alguses peetud kõnes, et Eesti ja Soome on riikide ja rahvastena tihedalt läbi põimunud.

"Eesti ja Soome 200, FINEST 200, teeb meid mõtteliselt suuremaks, nähtavamaks ja on eeskujuks Euroopa sisemise koostöö edendamisel. Eesti ja Soome, ajaloolised naabrid ja sõbrad, on riikide ja rahvastena tihedalt läbi põimunud – majanduslikult, kultuuriliselt, keeleliselt ja üha enam digitaalselt. Me mõistame ühtmoodi ümbritsevat maailma. Me saame samamoodi aru ohtudest, mida Eesti ja Soome peavad alistama. Meil mõlemal Euroopa Liidu liikmesmaadena on ühed ja samad liitlased," kõneles president.

Kaljulaid nimetas laupäevaõhtust kontserti väikeseks laulupeoks.

"Muusikal on võimas ühendav jõud ja see on keel, mis tõlget ei vaja. Tundub väga loomulik ja sümboolne, et laulupidude traditsiooniga Eestis kulmineeruvad Soome 100. juubeli pidustused just ühise kontserdiga. Suur ja rõõmus tänu Soome Instituudile, kes selle väikese laulupeo korraldas," rääkis Kaljulaid.

"Soome luuletaja Juice Leskinen on ligi 35 aasta eest laulus "Eesti (On my mind)" harvanähtava tabavusega öelnud, et sõprus on riigikorrast sõltumata kallis asi – ning soome keeles on sõnal "kallis" täpselt samad tähendused ja tähendusvarjundid, mis eesti keeles," lisas president.

Kaljulaidi sõnul ühendab Soomet ja Eestit eriline suhe, mille vundament on tavaliste inimeste igapäevane sõprus.