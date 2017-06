Poissmeesteõhtut pidanud peig luges Vikerraadio otse-eetris luuletust

Saates "Stuudios on Sten Teppan" käis stuudios Jaanus, kes pärast 20 aastat kooselu otsustas oma naise Triinu kätt paluda. "Siis ta oli minu jaoks ilus, andekas ja omapärane. See keemia toimib siiamaani meie vahel, mis meie vahel juhtus keskkooli ajal, see töötab siiamaani," tõdes Jaanus.

Sõbrad korraldasid Jaanusele poissmeesteõhtu, kuhu kuulus esinemine Vikerraadios. Pulmad toimuvad juba laupäeval.

Triin ja Jaanus on koos olnud 21 aastat, neil on kolm last ja nad on tuttavad juba keskkoolist peale. Jaanuse sõnul on iga toimiva suhte alus asjadest rääkimine.