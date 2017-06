Vikerraadios algab saatesari Aasia võimuperekondadest

Saade räägib neist, kes juba surnud või võimu kaotanud, ning teistest, kes endiselt troonil. Ja ka mõnest diktaatorite ning poliitikute perekonnast, kes ise võimuredelit mööda püünele roninud. "Juttu tuleb Jaapani keisriperekonnast ning Tai, Bhutani ja Saudi-Araabia kuningakodadest, Hiina viimasest keisrist ning kukutatud Nepali kuningatest ja Pärsa šahhidest, samuti Põhja-Korea diktaatoritest ja Nehru-Gandhi poliitikutedünastiast Indias," lubas saate autor Martti Kalda.

Esimese saate alapealkiri on "Keisrid Krüsanteemitroonil", kus pajatatakse Jaapani keisriperekonnast läbi nelja inimpõlve, 19. sajandi lõpust kuni 21. sajandi alguseni. Juttu on keiser Mutsuhito (võimul 1867-1912), keiser Yoshihito (võimul 1912-1926), keiser Hirohito (võimul 1926-1989) ning keiser Akihito (võimul 1989-) elust. Uuritakse, milline oli ja on keisri roll ja võim Jaapanis ning kas keiser on Krüsanteemitrooni vang või tegelik võimukandja.

Igas saates annab Martti Kalda ka lugemissoovitusi, saate kodulehelt leiab kõlanud muusikapalade nimekirja.

Saatesari "Hommikumaa vägevad" on Vikerraadio eetris 10. juunist suvistel laupäevadel kell 14.05.