Phil Collins tühistas õnnetu kukkumise tõttu kontserdid

Collins suundus öösel oma hotellitoa tualetti, kuid kukkus. Muusik lõi kukkudes oma pea vastu tooli nii õnnetult ära, et tema silma lähedale tekkis sügav haav, mistõttu ta haiglasse toimetati. Collins peab haiglas veetma ööpäeva, vahendas BBC.

Phil Collins kukkus ilmselt labajala liikuvuse puudulikkuse tõttu, mis meest pärast seljaoperatsiooni vaevanud on.

Collinsi esindajad teatasid juhtunust muusiku Facebooki lehel:

"Phil vabandab ja tänab oma fänne mõistva suhtumise eest. Tal on olnud suurepärane nädal, alustades üle aastate taas tuuri, ning ta ei jõua ära tänada fännide sooja vastuvõtu eest. Phil on väga elevil, et taas lavale naasta," seisis Facebooki postituses.

Londonis toimuma pidanud kontserdid lükati novembrisse, seni pole teada, kas mõni järgmise nädala kontsert samuti ära jääb.