Galerii: Grammy-võitja Wyclef Jean saabus Eestisse

Paljude superhittide nagu "Hips Don't Lie", "Maria Maria" ja "My Love Is Your Love" looja on korraldajalt palunud taharuumidesse valmis panna Dom Perignoni šampanjat, Patron Silver tekiilat ja Hennessy konjakit.

Muusiku kasutusse tuleb Eestis anda tippklassi Mercedes-Benz ning turvamehed.

Wyclef Jean esitab Tallinna kontserdil kõik oma kuulsamad laulud. Artisti soojendavad Põhja-Tallinn, DJ Möls, DJ FRNK ja DJ Bad J.

Kontsert leiab aset klubis Cathouse.