Jan Uuspõld: meil on Soomelt väga palju õppida

Sel laupäeval toimub Tallinnas Soome 100. aastapäevale pühendatud kontsert, mida juhib Jan Uuspõld. Näitleja ja koomik, kes on korduvalt Soome publiku ees esinemas käinud, tõdes, et veedaks kõik oma nädalavahetused naaberriigis.

Uuspõld tunnistas, et hindab väga Soome kultuurimaastikku. "Tänu sellele, et ma seal ise esinemas käin ja etendusi andmas, siis jääb ühtteist silma. Ma hea meelega veedaksin kõik nädalavahetused Helsingis või Tamperes. Meil on väga palju õppida, seal pakutakse nii kirjut kava," rääkis Uuspõld "Vikerhommikus".

Laupäevasel kontserdil toovad soomlased oma kultuurimaastiku tipud aga Eestisse. "Nende videod ja produktsioon on ikka nii tipptase, et mina olen Soome Instituudile isiklikult, ja me kõik peame olema väga tänulikud, et nad Soome 100. sünnipäeva puhul meile niisuguse suurepärase kontserdi kingivad. See on äärmiselt südamlik, sügav kultuuri- ja meeleoluvahetus kahe vennasrahva vahel," kiitis Uuspõld suurejoonelist sündmust.

Kontserdil on nii soomlasi kui ka eestlasi publiku hulgas, aga ka laval. Teiste seas astub lavale Soome superstaar Saara Aalto. "Tema on ikkagi laulnud duetti juba Andrea Bocelliga, José Carrerasega ja Adam Lambertiga. Ta on A-klass kuubis ja tegelikult kõik need artistid, kes meile tulevad, on A-klass kuubis. Täiesti võrdväärsed meie kohalike artistidega, kes laupäeval lavale astuvad," ütles Uuspõld.

Teiste seas kohtuvad laval popmuusika tähed Tõnis Mägi ja Vesa-Matti Loiri, aga ka Chalice, Iiris, Mari Kalkun, Lenna, Jaan Pehk, Jüri Pootsmann, Stig Rästa ja Villu Tamme Eestist ning Petri Laaksonen, Paleface, Ronya, Scandinavian Music Group, Tuomo ja Ailu Valle Soomest.

Jan Uuspõllu kõrval juhib kontserti Soome koomik Sanna Stellan. "Tema on küll naisartist, aga meie mastaabis võrreldes on ta Soome Märt Avandi, hästi hea ja kuulus koomik ning saatejuht," tutvustas Uuspõld.

Mees lisas, et Soome 100 üritused on pannud teda mõtlema, miks naaberriigid üksteisest nii vähe teavad. "Me võiksime olla kogu aeg niimoodi seotud käsi- ja jalgupidi nagu me laupäeval saame olema," rõhutas Uuspõld.

Tasuta kontsert Vabaduse väljakul 10. juunil on Soome juubeliaasta peasündmus Eestis, millest teevad otseülekande nii ETV kui ka Soome Yle Areena. Ülekannet saab jälgida ka ERR.ee portaalides.