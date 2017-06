Laupäeval toimuvast Pardirallist võtab osa president Kersti Kaljulaid

Heategevusliku Pardiralli eesmärgiks on teadvustada vähihaigete laste ja nende perede olukorda ning kutsuda ettevõtteid ja eraisikuid üles andma oma panust nende abistamiseks.

Eesti vähihaigete laste vanemate liidu (EVLVL) poolt ellukutsutud üritusele kutsub veelkord õlga alla panema liidu üks asutajatest, Märt Avandi. "Enamik Pardiralliga kogutavatest annetustest läheb vähihaigete laste ravimite soetamiseks. Paljud haruldased, aga vajalikud ravimid ei ole haigekassa nimekirjas, sest nii väikese rahvaarvu korral on tõenäosus väga väike, et neid üldse vaja võib minna. See on meie väikese Eesti omapära ja saame ühiselt siin peredele appi tulla," rääkis Märt.

Ürituse kõrghetkeks on heategijate soetatud partide koos vettelaskmine ning võiduujumine, mis pakub meeleoluka elamuse nii suurtele kui ka väikestele.

Praeguseks on soetatud üle 12 500 pardi ning kogutud üle 82 300 euro. Kuigi esikohale võistlevaid parte enam soetada ei saa, on annetussüsteem endiselt avatud kuni 10. juunini Pardiralli lehel. Üritusel leidub rohkelt ajaveetmist nii suurematele kui ka väiksematele pereliikmetele ning võita saab ka toredaid auhindu.

Sellel aastal korraldatakse Pardiralli koostöös heategevusfondiga Minu Unistuste Päev, et täita raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi. Heategevusfondi patroon, armastatud laulja Lenna Kuurmaa, kutsub samuti üles seda väikest heategu tegema. "Ei ole suuremat rõõmu kui andmise rõõm. Meil kõigil on võimalus tuua killukest päikest, positiivseid emotsioone ja lootust nendele lastele ja nende lähedastele läbi unistuste täitumiste. Unistus teeb imet," ütles lauljatat. Nii Märt Avandi kui ka Lenna Kuurmaa astuvad üles ka Pardiralli laval.

Traditsiooniks saanud Pardiralli leiab aset Kadrioru pargis juba sellel laupäeval, 10. juunil algusega kell 12.00.