ETV ja ETV2 näitavad suvel kultuuri, meelelahutust ning spordisündmusi

10. juuni õhtul kell 18.40 jõuab ETV vaatajateni otseülekanne Tallinnast Vabaduse väljakult, kus tähistatakse suurejoonelise sõpruskontserdiga meie põhjanaabri Soome 100. sünnipäeva. Üles astuvad Tõnis Mägi, Vesa-Matti Loiri, Chalice, Iiris, Mari Kalkun, Petri Laaksonen, Lenna, Paleface, Jaan Pehk, Jüri Pootsmann, Ronya, Stig Rästa, Scandinavian Music Group, Villu Tamme, Tuomo, Ailu Valle ja Saara Aalto. Muusikuid saadab soome saatebänd Räjähtävä Nyrkki ning õhtut juhivad näitlejad Sanna Stellan ja Jan Uuspõld.

15. juuni õhtul pakub ETV nautimiseks Viini filharmoonikute traditsioonilist suveöö kontserti, mida Schönbrunni palee imelises aias juhatab Christoph Eschenbach - tunnustatud saksa dirigent, kes juhib USA rahvuslikku sümfooniaorkestrit. Põnevas kavas kõlavad kaasakiskuvad palad Tšaikovski balletist kuni Harry Potteri filmideni, sekka muusika Dvorakilt, Stravinskilt ja Rahmaninovilt. Solist on sopran Renée Fleming. Kontserti kommenteerib Eero Raun.

21. juunil toob ETV ekraanile värske dokfilmi "Raudmees Andres Krestinov", mis jutustab legendaarse krossisõitja loo. Filmis näeb atraktiivseid arhiivikaadreid ja Andrese meenutustega vürtsitatud lugusid nõukogude ajast tänaseni. Kolmekordne Nõukogude Liidu ja 21-kordne Eesti meister on stardijoonel veel ka täna, 53-aastasena just selles samas filmis. Linateose autorid on Andres Arro, Tarvo Mölder, Raido Nikonorov ja Steiv Silm.

22. juunil jõuab ekraanile otseülekanne heategevuskontserdist "Laulud sõdurile", mis lisaks muusikaelamusele pakub võimalust aidata ja toetada neid lapsi, kelle isa või ema on välismissioonidel hukkunud või raskelt viga saanud. Kontsert toimub Rakvere spordihallis ja laval astuvad üles Birgit Sarrap, Elina Born, La La Ladies, Daniel Levi, Kõrsikud, Rolf Roosalu ja Jaan Sööt. Muusikuid saadab Eesti Kaitseväe orkester Peeter Saani juhatamisel. Õhtut juhib Üllar Saaremäe. Otseülekande režissöör on Marek Miil, juhtoperaator Raul Priks, produtsent Lii Kuldmäe.

23. juunil kannab ETV üle traditsioonilise võidupüha paraadi, mida tänavu peetakse Rakveres. Paraadi kommenteerivad Andres Kuusk ja Kaitseliidu kooli juhataja Erik Reinhold. Reporter on Anna Gavronski. Otseülekande režissöör on Marek Miil, produtsent Lii Kuldmäe.

XII noorte laulu- ja tantsupidu

Juuli algus toob ETV ekraanile XII noorte laulu- ja tantsupeo "Mina jään" ülekanded. Viiel argipäevaõhtul (26.-30.06) vahetult enne noortepeo algust on eetris traditsioonilised peo ettevalmistust näitavad 10-minutilised eelsaated "PEOLE!", mida juhivad Margus Saar, Anna Gavronski, Piret Järvis, Taavi Eilat ja väike Kase Kai Kihnust.



1. juuli päeval jõuavad vaatajateni rahvamuusikapidu ja õhtul noorte tantsupidu. Rahvamuusikute pidu on eetris esimest korda iseseisva ülekandena ning näha saab tõeliselt rikkalikku pillide pidu. Rahvamuusikapeolised jagunevad vastavalt ansamblite koosseisule kuue pilliliigi vahel: kandled, viiulid, lõõtspillid, näppepillid, akordionid ja koondorkester. Igal liigil on viiest kuni seitsmest palast koosnev repertuaar. Kuna rahvamuusika üks peamisi funktsioone on läbi aja olnud tantsuks mängimine, toimub üritus sel korral seal, kus on tantsijad, ehk Tantsupeo juures ja sellest lähtuvalt on Rahvamuusikapeo repertuaari läbiv joon tantsulisus. Lisaks tantsulugudele koosneb peo repertuaar üldjoontes pärimuslikest ja rahvalikest lugudest, aga kõlab ka autoriloomingut ja teiste maade muusikat. Rahvamuusikapeol on sel korral üks ühine pikk kontsert, kus kõik pilliliigid oma kavaga esinevad. Rahvamuusikute peo loominguline juht on Juhan Uppin.

Tantsupidu Kalevi staadionil tugineb motiividele muistendist "Koit ja Hämarik". See on lugu igikestvate väärtuste põlvest põlve edasikandmisest ning vastutusest esiisade ja -emade tarkuse hoidmisel. Pidu on sündinud ajal, kui vajame oma juurtelt jõudu, et hoida esivanemate tarkust, meie oma olemise viisi. Sümboolne tõotus “Mina jään” seob meid selle maa traditsioonidega, hoolimata katsumustest, mis meie teele võivad sattuda. Tantsumurul on ühtekokku 8500 tantsijat ja võimlejat. Tantsupeo pealavastaja on Margus Toomla, idee autor on Meelis Kompus koostöös Maian Kärmase, Margus Toomla, Marju Kõivupuu ja Rasmus Puuriga. Teleülekande režissöör on Ruti Murusalu, juhtoperaator Raul Priks, tehnikajuht Risto Sirts ja produtsent Margus Saar.



Päev hiljem, 2. juulil, saavad ETV vaatajad osa noorte laulu- ja tantsupeo rongkäigust ning XII noorte laulupeost. 2. juuli hommikul algusega kell 9.30 alustab Vabaduse väljakult lauluväljaku poole kõndimist pea 40 000 noorest pidulisest koosnev rongkäik, mida televaatajate jaoks kommenteerivad Margit Kilumets ning Tarmo Tiisler. Piret Järvis on aga reporterina otse sündmuste keskel ja toob vaatajateni kõige ehedamad emotsioonid rongkäigust. Lauluväljakul toimuvat vahendavad televaatajaile Margus Saar ankruna ning reporteritena piduliste-pealtvaatajate seast Anna Gavronski, Taavi Eilat ja 8-aastane Kihnu tüdruk Kase Kai. Kai on siiani teinud Vikerraadios Kihnu uudiseid, nüüd leiab aset tema teledebüüt reporterina ka kaamera ees.

Vaatamist suve teises pooles



Vana hea "Lauluga maale" on tagasi ja juba 18. suve saadab ETV teele lõbusa lauluvankri. Aegade jooksul on formaat muutunud, mitmel korral on nimigi vahetunud. Üks mis alati on kindel - selles suvesarjas saab lustiga kaasa laulda. Saatejuhid on vaatajatele juba tuttavad Gerli Padar ja Jüri Aarma. Muusikatoimetaja Reet Linna lubab, et äratundmisrõõm on suur, sest selle suve laulud on valitud läbi poole sajandi. Gerli Padari kõrval on sellel aastal laulvateks saatekülalisteks meeshääled, Karl-Erik Taukar, Rolf Roosalu, Kristjan Kasearu ja Silver Laas. Sarjas löövad esimest korda kaasa Jüri Pootsmann ja Daniel Levi Viinalass. Selle aasta ainukene naisartist saatekülalisena on Anne Veski, kes on rahvaga kaasa laulmas laulusaadete algusest peale, seda juba 18 aastat järjest. Saate avaosa jõuab vaatajate ette 8. juuli õhtul Tallinnast Komandandi aiast, kus rahvaga laulab Karl-Erik Taukar.



Juulist septembrini vahendab ETV Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega seonduvaid saateid ja ülekandeid. Eesti saab esmakordselt Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigiks ja on järgmised pool aastat kogu Euroopa tähelepanu keskpunktis. 29. juunil tähistatakse seda sündmust Tallinnas Kultuurikatlas ja Vabaduse väljakul uhke kontsert-etendusega, kus osalevad Euroopa tipp-poliitikud ja esinevad meie parimad artistid. Saatejuhid on Anu Välba ja Johannes Tralla. 30. juunil tuuakse vaatajateni Eesti eesistumise pressikonverentsi, kus tutvustatakse meie poole aasta prioriteete. Saatejuht on Indrek Treufeldt. Juulis toimub mitu kõrgetasemelist ministrite kohtumist ja ERR toob tipphetked vaatajateni nii televisioonis, raadios kui ka uudisteportaalis.



11.-16. juulini vahendab ETV Pärnu filmifestivali melu. Juuli keskel jõuab ekraanile ka kaasahaarava mälumängusarja "Eesti mäng" värske hooaeg, kus Gaute Kivistik ja Jaana Heeringson pakuvad taas võimalust kõikidel nuputada ning põnevatel teemadel kaasa mõelda.



Ka ETV2 pakub suvel rohkesti mitmekülgset vaatamist. Juunikuus jõuavad esmaspäeva õhtuti sarjas "Kirjanduse aeg" vaatajate ette põnevad intervjuud kirjanikega. Esmaspäevast neljapäevani saab õhtuti kell 21 vaadata taas reisisaateid sarjas "4x4". Alates 10. juunist näitab ETV2 laupäeviti kell 19.30 indiaanifilme. Neljapäeva õhtuti kostitab kanal aga vaatajaid kodumaiste linateostega.

Kaasaelamist spordisõpradele



Traditsiooniliselt pakuvad ERR-i telekanalid suvel põnevat vaatamist ja kaasaelamist spordisõpradele. Läbi suve saab neljal pühapäeval ETV2 vahendusel otsepildis kaasa elada autoralli maailmameistrivõistlustel Ott Tänaku/Martin Järveoja kihutamistele rallimaailma tipus. Juuni keskpaigast juuli alguseni toovad ERR-i telekanalid ekraanile jalgpalli maailmajagude karikaturniiri kõik 16 kohtumist. Eesti jalgpalli meistrivõistluste Premium Liiga mängud on läbi suve eetris reede õhtuti ning suve lõpul kohtub meie jalgpallikoondis MM-i valikmängudes Kreeka ja Küprose rahvuskoondistega. Juulis vahendab rahvusringhääling Lõuna-Eestis toimuva orienteerumise MM-i kõik distantsid, samuti jõuab otsepildis vaatajateni Auto24 ringrajal toimuv Baltikumi olulisim autospordisündmus - Suur Võidusõit Estonian GP 2017 ülekanded. Spordisuvele paneb väärika punkti tõeline tugitoolisportlaste maiuspala - kergejõustiku MM (4.-13. augustini Londonis).



Jälgige ERR-i saateid mugavalt ka veebis ning mobiiliäpi vahendusel.