Pada avab oma hooaja Argo Valsi ja Kebu kontsertidega

Kebu on muusik, kes loob instrumentaalpalu süntesaatoril, tema muusika mõjutused pärinevad 1970. ja 1980. aastatest. Kebu debüütalbum "To Jupiter and Back" avaldati 2012. aastal Sectret Entertainment plaadifirma poolt, mis jõudis 28. kohale Soome LP’de edetabelis. 2016. aastal välja tulnud teine album "Perplexagon"jõudis kohe kuuendale kohale samas edetabelis.

Kebu on koostööd teinud ka selliste artistidega nagu Kouzin Bedlam, Vinyl Jam, 1G3B, So Long Sisters, Prime Mover, Fat Funk Force, Nektor ja Couch. Tema repertuaaris kõlavad töötlused erinevate muusikute loomingust, nende seas näiteks Ian Hammer, Jean Michel Jarre, Giorgio Moroder, Tangerine Dream jt.

Elektrikitarri, trummimasina, looper´i ja efektipedaalide kaasabil loob Argo Vals helimaastikke, milles kohtuvad tunnetuslikult jazzile, ambientile, elektroonikale ja math rock'ile omased kõlad. Need helilained on ehtinud tantsulavastusi, telesaateid ja jõudnud otsaga Ameerika ühte suurimasse indie-raadiojaama KCRW, prantsuse-saksa telekanalisse ARTE ja The Guardiani muusikasoovituste nimekirja.

Eesti Muusikaauhinnad 2013 valis Argo Valsi debüütalbumi Aasta parima alternatiiv/indiealbumi nominendiks. Eesti Muusikaauhinnad 2016 kuulutas kauamängiva "Nokturn" aasta parimaks alternatiiv/indiealbumiks, samuti valiti Vals aasta meesartisti nominendiks.

Pada suvehooaja jooksul on oodata esinema veel näiteks Tortured Soul (USA), Youngr (UK), NÖEP, Stig Rästa, Lenna Kuurmaa, 2Quick Start jt. Samuti on esindatud mitmed tantsumuusika peosarjad väliskülalistega.