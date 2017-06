Vaata ja meenuta: Piret Järvise värvikaimad lood "Pealtnägijas"

"Pealtnägija" toimetaja Piret Järvis teatas eile, et teda on ootamas uued väljakutsed ning Eesti ühes populaarseimas telesaates ta sügisest ei jätka. Selleks, et kuus aastat "Pealtnägijas" vääriliselt kokku võtta, otsisime Pireti abiga arhiivist üles viis silmapaistvat lugu, mis tema eestvedamisel eetrisse jõudis.

1. Netipervertite jaht 14.12.2011

Üks minu esimesi nö tõelisi ajakirjanduslikke katsetusi oli eksperiment, kus koos Mihkel Kärmasega võtsime vahele mitu internetis tegutsenud pedofiili. Esinesin kuu aega täiskasvanute jututoas 13-aastase tüdrukuna ja jälgisime, mis selle karakteriga virtuaalmaailmas juhtuma hakkab. Asi muutus väga kiiresti väga murettekitavaks, päädides lõpuks sellega, et kaks meiega suhelnud meesterahvast said ka kohtulikult karistada.



2. Räpparid vs keeleteadlased - Tommy Cash räpib eesti keeles ja Reket polnud veel kuulus 26.03.2014

Mulle endale meeldis väga lugu, mille tegin 2014. aasta emakeele päeva auks, kus lasime keeleteadlastel analüüsida Eesti räpparite tekste ja räpparitel omakorda hinnata, kui nö "räpitav" ja hea laulutekst on klassikaline Eesti luule. Selle loo puhul on näiteks tore see, et saab kuulda, kuidas hetke kõige kuumem Eesti räppar Tommy Cash räpib eesti keeles, esitades omas mahlas Doris Karevat. Ma usun, et arvestades Tommy tänast üle võlli imidžit ja seda, et ta esineb maailma suurimatel muusikafestivalidel, siis emakeelset räppi tema suust enam ei kuule ka. Lisaks võib selles lõigus näha tol hetkel veel tundmatut räpparit Reketit, kelle lüürika, muide, sai Leelo Tungla ja keeleteadlase Martin Ehala käest väga kiita.



3. Intervjuu Ivo Linnaga 22.02.2017

Vastukaja vaatajatelt on hästi oluline ja motiveeriv. Seejuures on teatud hulk lugusid, mille puhul sa ei oska oodatagi, et need võiks nii palju korda minna. Minu viimase hooaja üks soojemat vastukaja saanud intervjuu oli Ivo Linnaga. Loomulikult on teada, et Ivo Linna tekitab inimestes eranditult ainult helgeid emotsioone, aga siiski poleks ma oodanud, et Iff, kes tegelikult ju figureerib meedias päris tihti, sellise tagasiside laviini toob. Oli neid, kes ütlesid, et neil võttis see jutuajamine silma märjaks ja neid, kes ütlesid, et see mõjus hüpnootiliselt. Suur rõõm on selliseid mõtteid vaatajatelt kuulda!

4. Kiirlaenu eksperiment - kas töötule antakse laenu? 16.10.2013

See lugu oli õnnestumine mitmel tasandil. Lisaks sellele, et sai fookusesse toodud ühiskondlikult oluline ja aktuaalne probleem, kus vähekindlustatutele inimestele liiga kergekäeliselt kiirlaene väljastatakse, puudutas see lugu veel ka ootamatumate järelvõngete tõttu. Seda eksperimenti aitas meil läbi viia 60-aastane töötu sotisaalmaja elanik Riho, kes oli veel aasta varem olnud kodutu. Meie loo tõttu õnnestus tal heade vaatajate abiga leida endale töö. Lisaks sai ta endale tänu vaatajatele uue jalgratta, sest ratas, millega ta meie saatelõigus osales, konfiskeeriti, kuna selgus, et ta oli pandimajast ostnud endale varastatud sõiduvahendi.



5. Mees, kes kogub My Little Pony hobuseid 22.09.2011

Kuue hooaja peale oli üks uskumatumaid karaktereid, keda kohtasin, üks 20-aastane Tallinna noormees, kellel oli kaks väga vastandlikku hobi. Esiteks kogus ta Saksa militaaresemeid, teiseks aga oli tema suur kirg roosad, lillad ja nunnud ponid animasarjast "My Little Pony". Tal oli kodus kollektsioon plastikust ponisid, lisaks joonistas ta neid ja loomulikult fännas "My Little Pony" multikaid. Tore, et meie maailm pole alati etteaimatav!