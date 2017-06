Nõgisto: me polnud enne pühapäeva Rannapiga kolm aastat sõnagi rääkinud

"Meie ei olnud Reinuga rääkinud enne üleeilset kolm aastat ühtegi sõna. Mina ei viitsi neid põhjuseid hakata analüüsima, ma ei näe põhjust vabandada ja endale tuhka pähe raputada. Olen elanud oma muusiku- ja telerežissööri elu edasi," rääkis Nõgisto Vikerraadio saates "Stuudios on Sten Teppan" tüli tagamaadest.

2014. aastal lahvatas Nõgisto ja Rannapi vahel tüli, sest Rein Rannapit pahandas, et kunagine bändikaaslane Jaanus Nõgisto reklaamis oma suvetuuri legendaarse Ruja nimega. Nõgisto sõnul on tüli taga hoopis ajakirjanikud. "Mina olin see, kes lõpetas tegelikult häälena ära Ruja eksistentsi aastal 1994, pärast Estonia praami põhjaminekut, kui me andsime mälestuskontserdi Urmas Alendri mälestuseks linnahallis. Selle kontserdi viimased sõnad olid, et Ruja esineb avalikult laval esimest ja viimast korda ilma Urmas Alendrita ja me leppisime kokku, et seda nime me oma projektide väljatoomises kunagi enam ei kasuta. Me pole seda tõsti mitte kunagi teinud," kinnitas Nõgisto.

Ruja muusikat mängida on Nõgisto sõnul aga teine asi. "Kui ta tõsiselt järele mõtleb, siis ta saab aru, et see väide on alusetu, sellel pole mitte mingit põhjust. Ma isegi ei näe põhjust sellel teemal rääkida," tõdes Nõgisto.

Saatejuht Sten Teppan tunnistas, et kutsus oma saatesse ka Rein Rannapit, kes otse-eetris Nõgistoga liituda ei soovinud. "Las Nõgisto tuleb ja vastab muu-hulgas küsimusele, miks ta Ruja nime vahepeal kasutas," oli Rannap Teppanile lausunud.

Kontsert maandab pingeid

Ettepaneku taasühinemiseks tegi Ruja liikmetele produtsent Danel Pandre, et kinkida Eesti juubeliks üks võimas kontsert. "Nad kutsusid meid eraldi läbirääkimistele, kui minule see ettepanek tehti, siis ma pean ausalt ütlema, et tekkis päris pikk paus, mis minu puhul on võrdlemisi haruldane. Ma mõtlesin järele ja ütlesin, et miks ka mitte. Ühelt poolt pole ju tegu Ruja taasühinemisega, mida pole kunagi olnud ja loodetavasti ka kunagi ei tule," rõhutas Nõgisto.

Nõgisto sõnul on kontserdi osas võrdne hääleõigus nii tal, Pandrel kui ka Rannapil. "Mina ei elatu konfliktidest ja mingisugustest mõttetutest pisikeste detailide kallal nokitsemisest," rõhutas Nõgisto. "On asju, mis ei muutu, ei muutu Rein Rannapi iseloom ja temperament ja ka mina ei kavatse enda oma muuta," lisas ta.

Ta lisas, et peab hea meelega maha kontserdi, kus mängitakse laule, mis lähevad korda nii talle endale kui ka Rannapile. "Kaudselt ma mõtlesin, et muusika kaudu on võimalik ka teatud leppimine. Mina ei tahaks elupäevade lõpuni elada, et ma olen omal ajal tähtsa inimesega täiesti ajuvabadel põhjustel tülli läinud ja selle taagaga edasi elada. See kontsert võib-olla maandab muusikavälised pinged ka ära, rääkimata sellest, et sinna kontserdile on kaasatud Eesti parimad muusikud," ütles Nõgisto.

Nõgisto lisas, et 20. augustil Tallinna lauluväljakul toimuv Ruja kontsert pole mingi Ruja taasühinemine, selle kontserdi nimi on "Eesti muld ja Eesti Ruja", kus muusikalises mõttes ühinevad Ruja liikmed, aga ka paljud teised Eesti tippmuusikud.