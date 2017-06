Galerii ja video: Tallinna loomaaias sündis esimene ninasarvik

Tallinna loomaaia teravmokk-ninasarvik Kibibi sünnitas möödunud laupäeval järglase. Tegemist on esimese ninasarvikuga, kes on sündinud Tallinna loomaaias.

Ninasarvikubeebi sündis 3. juunil kell 15.09 Tallinna loomaaias elavate teravmokk-ninasarvikute Kigoma ja Kibibi peresse.

Direktor Tiit Maran selgitas, et tegemist on kõige põhjapoolsema ninasarvikusünniga. "Meile on see väga suur tunnustus, et maailmas nii haruldased loomad siin sigivad. Teravmokk-ninasarviku sünd on sündmus kogu maailma loomaaedade jaoks ja toetab selle ohustatud liigi säilimist. Tallinna loomaaed osaleb ka üle-euroopalises teravmokk-ninasarvikute paljundusprogrammis, mis määrab ära vastsündinu edasise liikumise paari aasta pärast järgmisesse elupaika."

"Ei läinudki kaua aega, umbes kümme minutit kui laps oli sündinud - hästi kerge sünnitus ja kiire. Aga alguses oli kõigil kõhe tunne - me otse ei vaata, vaid vaatame monitorilt -, kõik, kes vaatasid, hoidsid hinge kinni, sest pisike ninasarvik ei liigutanud alguses. Ega ta ei peagi, aga meile tundus see aeg, kuni ta liigutama hakkas, tohutult pikk," kirjeldas uluki hooldemeister Marika Hiob "Aktuaalsele kaamerale".

Praegu on väike emane ninasarvik karantiinis, kuid järgmisel nädalal saab teda juba õues näha, kui ilmad kuivad ja soojad püsivad.

Kõik ninasarvikud, keda on maailmas kokku viis liiki, on ohustatud ja kaitse all.

Aafrikas elava teravmokk-ninasarviku (Diceros bicornis) kolme alamliigi esindajaid on looduses alles üle 5000. Teravmokk-ninasarvikud on globaalse punase raamatu järgi maailmas äärmiselt ohustatud. Põhjuseks on suur huvi ninasarviku sarve kasutamiseks Hiina rahvameditsiinis ja pistodade käepidemete ning muu taolise valmistamiseks Lähis-Idas, samuti põllumajanduse pealetung. Hoolimata kaitsemeetmetest on salakütid pidevaks ohuks, nii et 2016. aastal tapeti Lõuna-Aafrikas üle 1000 ninasarviku.

Taimetoidulise põhiliselt okstest ja võrsetest toituva suure kuni 1,3 tonni kaaluva looma jooksukiirus võib olla ligi 50 kilomeetrit tunnis. Ninasarviku haistmismeel on hästi arenenud, aga silmad kaugele ei näe. Ohu korral on loom agressiivne, eriti valvas aga poega kaitstes.