Ansambel Hurts otsib Tallinnas kohta, kus pidutseda

Täpselt ühe kuu pärast esineb Tallinna lauluväljakul, Õllesummeri pealaval Briti popduo Hurts. Kontserdi ettevalmistuse juures seni mingeid muresid pole, kui välja arvata see, et bänd tahaks pärast kontserti korraliku järelpeo pidada, kuid ei tea, kuhu minna.

"Eelmisel korral Eestis esinedes käisime pärast kontserti ühes vanas vanglas väga ägedal peol," meenutas Hurtsi laulja Theo Hutchcraft. Ta peab silmas Patarei vanglat, kus veel mõned ajad tagasi erinevaid muusikaüritusi ja pidusid korraldati. Järelpidu oli kestnud hommikuni ning jättis Hurtsi poistele nii positiivse emotsiooni, et esialgu oli plaan ka sel aastal samasse kohta tagasi minna. Kuuldes, et Patarei vangla on nüüd täiesti suletud ning sinna ei lasta enam isegi päevase ekskursiooniga, olid nad hetke nõutud, kuid edastasid fännidele palve. "Kindlasti on Eestis ka kuskil mujal sama coolid peod. Igasugune info on teretulnud, sest me tahame pärast kontserti lõõgastuda. Andke meile teada, kuhu tasuks minna," palus Theo.

Hurts esineb Tallinna Lauluväljakul 7. juulil Õllesummer festivali pealaval. Vahetult pärast festivali avaldab Hurts ka uue albumi, nii on Tallinna kontserdi publikul võimalus lisaks tuntud hittidele kuulda kõige värskemat loomingut. Hurtsi soojendab Púr Múdd.