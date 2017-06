Luule Komissarovil täitus eluunistus, Eesti jalkakoondis kutsus naise õhtusöögile

Näitleja ja jalgpallifänn Luule Komissarov kirjutas oma Facebooki lehel, et tema pikaaegne unistus kohtuda Eesti jalgpallikoondisega täitus.

"See hetk, kui Eesti jalgpallikoondis saab teada, et mu eluunistuseks on nendega kohtuda ja otsustavad mind kutsuda õhtusöögile. Aitäh, mehed! Te pole mitte ainult võrratud sportlased palliplatsil, vaid ka tõeliselt südamlikud, lõbusad ja intelligentsed inimesed eraelus," kiitis Komissarov sotsiaalmeedias.

Komissarov postitas oma Facebooki lehele ka pildi, kus ta jalgpallikoondisega poseerib. "Õhtu lõppedes vahetasime vastastikuse austuse ja lugupidamise sümboolse žestina omavahel mängusärgid mu absoluutse lemmikmängija ja koondise kapteni Ragnar Klavaniga. Muideks, see on see sama särk, milles ma tegin kaasa oma elu esimese ametliku jalkakohtumise," kirjutas Komissarov.

Õnneks naine pikalt muretsema ei pea, et omanimelisest särgist ilma jäi. "Juba laupäeval saan uue mänguvormi, kui lähen taas palliplatsile. Mängus, kus Eesti näitlejad kohtuvad Soome näitlejatega," rääkis Komissarov.

Selleks, et kõigil jalkakoondist esindavatel sitketel meestel ikka korralikult eelseisvateks kohtumisteks topeltstiimulit oleks, tegi Komissarov nendega kokkuleppe, et kõik, kes aastal 2017 toimuvatel mängudel koondise eest värava löövad, saavad endale jalga Lulli isetormavad villased sokid. "Ja juba sel reedel panen siis Raku särgi selga - mõelge vaid, minu oma Viljandi poiss, kes murdnud end tahtejõu ja sportliku visaduse toel Liverpooli mängumeheks - ja kutsun kõiki üles tulema vaatama Belgiaga mängu Lilleküla staadionile," lisas Komissarov.