Galerii: 15 aastat ansamblit Tanel Padar & The Sun

Rokkansambel Tanel Padar & The Sun teatas eile laialiminekust. Ansambel on eestlasi rõõmustanud 15 aastat, sel suvel antakse veel viimased kontserdid.

15 aasta jooksul on Tanel Padar & The Sun võitnud kõikvõimalikke auhindu ning tunnustusi. Selle aja sisse on jäänud pöörased kostüümid, Eestit vallutanud hitid ja rahvarohked kontserdid.

"Ma olen südamest tänulik selle aja ja nende tuhandete kohtumiste eest teie kõigiga. Me kohtume kindlasti veel palju kordi ka edaspidi, aga siis juba uute tuulte puhangus. Sügav kummardus ja naudime neid suviseid koosviibimisi täiel rinnal," teatas ansambel eile Facebooki lehel.

Tanel Padar & The Sun kogunes esimest korda 1. veebruaril 2003 Ülo Kriguli ja Tanel Padari eestvedamisel. Algkoosseisus mängisid veel Danel Pandre ja Toomas Rull. Praegu mängivad bändis Tanel Padar (vokaal ja kitarr); Danel Pandre (basskitarr); Tomi Rahula (klahvpillid); Jaanus Salm (trummid) ja Tarvo Valm (kitarr).