Piret Järvis lahkub "Pealtnägijast": aeg on edasi liikuda

""Pealtnägija" seltsis on möödunud kuus imelist hooaega ja see on üks eluetapp, mille üle tunnen suurt uhkust. Etapp, mis oli väga raske ja pani ennast väga palju ületama, mis õpetas mulle tohutult palju, mis sundis paljutki ohverdama ja mis tõi hästi palju rõõmu ja mis tegi väga palju õnnelikumaks. On kirjeldamatu tunne teada, et sul on võimalus päriselt ka iga nädal natukenegi Eesti elu paremaks muuta, inimeste muresid päriselt lahendada, protsesse liikuma lükata ja aidata häid inimesi ja tegusid fookusesse tõsta," teatas Järvis oma Facebooki lehel.

Järvis lisas, et on kõige tänulikum selle eest, et sai umbes viiendiku oma elust veeta inspireerivas teleperes, mis on täis häid, tarku ja siiraid inimesi. "Põhjuseid, miks otsustasin minna on mitmeid. On isiklikke ja vähem isiklikke, aga võib olla põhiliseks tagant tõukajaks oli lihtne tunne, et on aeg edasi liikuda. Ja nii ma siis liigungi. Ehkki mitte väga kaugele, sest sügisest ootavad uued väljakutsed vanade heade ETV seinte vahel," lausus Järvis.