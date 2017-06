Bill Cosby astus seksuaalkuriteos süüdistatuna kohtu ette

Cosbyt süüdistatakse Temple'i ülikooli töötaja Andrea Constandi seksuaalses ründamises 2004. aastal, vahendasid ERR-i teleuudised.

Naise sõnul andis näitleja talle kolm helesinist tabletti, misjärel muutus ta abituks ja halvatuks ning teda oli lihtne seksuaalselt ära kasutada. See on vaid üks juhtum pikas reas, sest kohtu poole on pöördunud pea 60 naist, kes süüdistavad 79-aastast Cosbyt seksuaalsetes rünnakutes. Paljud juhtumid on kuriteona aegnud või saanud kokkuleppe väljaspool kohtusaali.

Cosby advokaat Martin Singer on süüdistusi nimetanud naeruväärseteks. "Tegemist on 30, 40 ja isegi 50 aastat vanade juhtumitega ning see on ületanud absurdi piiri. Need süüdistused on naeruväärsed, sest on täiesti ebaloogiline, et nii paljud inimesed pole varem midagi öelnud või teinud," kommenteeris Singer.

Cosby on olnud eelmise aasta lõpust saadik vabaduses miljoni dollari suuruse kautsjoni vastu. Juhul, kui Cosby süüdi mõistetakse, võib ta saada karistuseks kuni kümme aastat reaalset vangistust.