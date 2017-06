Tanel Padar & The Sun lõpetab tegevuse

Tanel Padar teatas sotsiaalmeedias, et tema ja ansambel The Sun pärast seda suve oma tegevust ei jätka.

"Ma olen südamest tänulik selle aja ja nende tuhandete kohtumiste eest teie kõigiga. Me kohtume kindlasti veel palju kordi ka edaspidi, aga siis juba uute tuulte puhangus. Sügav kummardus ja naudime neid suviseid koosviibimisi täiel rinnal," kirjutas ansambel Facebooki lehel.

Tanel Padar & The Sun alustas tegevust 15 aastat tagasi. "Elus kippub ikka nii olema, et iga hea asi saab ka lõpuks otsa. Nii on tulnud ka The Sunil aeg pillid kotti panna ja areenilt lahkuda," ütles Padar.

Muusik lisas, et on juba mõnda aega tegelenud oma sooloprojektiga. "Meil kõigil on omad mõtted, teised projektid ja bändid. Niisamuti minul on olnud üle kümne aasta idee olnud anda välja oma sooloalbum ja nüüd ma olen peamiselt sellega tegelenud ja pannud põhirõhu, et see varsti teieni tuua," selgitas Padar.

Tanel Padar & The Sun annab oma viimased kontserdid veel sel suvel. "Otsige meid üles, et saaksime üheskoos veel viimast korda kohtuda ja panna maha ühe ägeda peo," kutsus Padar fänne kontsertidele.