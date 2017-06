Helene Vetik: Margus Karu oli Eesti kaasaja parim kirjanik

"Ta oli alati hästi sõbralik ja kõik, kes teda tunnevad, kui ta tuli sulle vastu, ta alati naeratas ja tal oli alati midagi vaimukat öelda. Ta oli lõputult andekas ja isetehtud mees. Margus jõudis hästi kaugele, samast kohast, kust mina, Lasnamäe laste oludest," meenutas Vetik Menule.

Vetiku sõnul oli Karu äärmiselt intelligentne ja tore inimene, kelle romaanid jäävad Eesti kultuurilukku. "Ma arvan Eesti kirjanduse ja filmi mõistes ta oli parim kirjanik, kes Eesti kaasajas on. Ta kirjeldas tänapäeva noorte meeleseisundeid. Tema "Nullpunkt" ja see, kuidas ta tõi inimesteni noorpõlve depressiooni, on midagi väga-väga erilist. On olemas Lutsu "Kevade" ja on olemas "Nullpunkt", mis räägib sellest,mis päriselt noortega tänapäeval toimub," ütles Vetik.

Margus Karu suri 32-aastasena.