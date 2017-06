Avoid Dave pälvis rahvusvahelisel laulukonkursil kõrge koha

Eesti indie-elektroonika kollektiiv Avoid Dave avaldas koostöös Sander Mölderiga valminud singli "Fire", mis tunnustati ühtlasi ühe maailma suurima laulukonkursi Performance kategoorias teise koha vääriliseks.

Avoid Dave’i loominguline mootor Taavi Paomets peab elektroonika ja souliliku akustilisuse vahel mängleva singli tugevuseks lihtsust, mis on põimitud ootamatuste ja vaikusega. ""Fire’i" sõnum ei varja endas peidetud tagamõtet, vaid tuleb lüürikas selgelt välja. See räägib südame sütitamisest selle kõige siiramas tähenduses," ütles Paomets.

Loo kaasautor, produtsent ja DJ Sander Mölder peab loo põhiliseks tugevuseks selle kirjutamise spontaansust. "Me ei mõelnud mitmeid kordi ümber, vaid kõik esimesed mõtted läksid sisuliselt käiku. Selles mõttes on "Fire" väga puhas igasugusest ülemõtlemisest," kirjeldas Mölder loomisprotsessi ning lisas, et tema ja Taavi koostöö toimis ökonoomselt ning üksteist täiendatavalt.

Rahvusvahelise laulukirjutajate konkursi (International Songwriting Competition) Performance kategoorias ei hinnatud ainult laulukirjutamisoskust, vaid lugu kui tervikut – instrumentaali, meloodiat, arranžeeringut, sõnu, loovust ja loo üldist kandvust. "Performance kategooria näol on minu arvates tegu maiuspaladega, mis pärast lühikest lutsutamist väga kiiresti hinge lähevad. Ilmselt ongi neid lugusid ka keeruline peavoolukategooriatesse lahterdada," kommenteeris Paomets kategooriavalikut.

Julgust ja omapära peab Paomets ka üheks edu võtmeks. "Kõik, mida me suudame väikeses Eestis välja mõelda, on ikkagi piisaks ookeanis. Just selle peamegi oma tugevuseks pöörama," julgustas ta teistest erinema. Samas tõdes muusik, et viimaste aastatega on Eesti tase märgatavalt tõusnud ning rahvusvahelise konkursi edulugu kinnitab Paometsa sõnul veelgi, et maailmas leidub koht kõigile ja kõigele. "Tuleb lõpetada ettekäänete tegemine, võtta endale siht ja ennast ületada," ütles ta.

Uus-Meremaal viibiv Paomets lubas, et Eestisse naastes hakkab kindlasti nii mõndagi toimuma. "Uued ideed on juba susisemas," kinnitas muusik peagi taas värske materjaliga üllatada.

Kokku laekus International Songwriting Competitionile üle 16 000 loo 137-st erinevast riigist, mis jagunesid 24 erinevasse kategootiasse. Eelmiste aastate võitjate sekka kuuluvad muuhulgas maailmakuulsad nimed nagu Vance Joy, Gotye, Bastille, Passenger, Kimbra, Omar Sosa, King Charles jpt. Lisaks Avoid Dave'i võistlusloole oli Performance kategoorias nomineeritud ka Angeelia ja Andres Kõpperi ehk NOËP-i ühine pala "Flew".