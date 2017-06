Galerii: Tallinna lauluväljakul avati uuenduskuuri läbinud raadiotorn

Tallinna lauluväljaku raadiotorni kapitaalsed renoveerimistööd on lõppenud ja sel suvel toimuva XII noorte laulupeoks on hoone valmis.

Arhitekt Alar Kotli projekti järgi 1960. aastal valminud raadiotorn sai üle aastakümnete kaasajastatud. Tegemist on ajaloolise hoonega, millest on kommenteeritud kõiki laulupidusid ja mis asub lauluväljaku arhitektuurilises ansamblis olulisel kohal.

Hoone peamine eesmärk on pakkuda side- ja telekommunikatsiooniettevõtetele kaasaegset ja head kohta lauluväljakul, kust saaks tõrgeteta toimuda laulupeo ülekanded. Samuti kasutatakse torni laulupeo kommentaatorite keskusena ning ülekandejaamana.

Renoveerimise käigus kaasajastati hoone täielikult. Ehitati uued rõdud, paigaldati uus elektrisüsteem, lisati ventilatsioon, jahutussüsteem ja küte. Ehitati välja kanalisatsioon, sest seda ei olnud hoones enne üldse. Hoone renoveerimisel järgiti muinsuskaitse eritingimusi.

Tunnustamaks rahvusringhäälingut ja lauluväljaku arhitekti, on raadiotorni korrustele antud erinevate suurmeeste nimed ja näod - Valdo Pant, Ivar Trikkel ja Alar Kotli. "Alar Kotli projekteeritud Tallinna laululava oli unikaalne ja kaasaegne rahvuslik arhitektuuripärl eelmisel sajandil ja ta on oma unikaalsuse ja kaasaegsuse säilitanud tänase päevani. Meie ülesanne on ta korras hoida," sõnas Tallinna lauluväljaku juhataja Riho Rõõmus.

Renoveerimistööd läksid maksma kokku 532 800 eurot, projekti rahastas Tallinna linn.