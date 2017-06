Laur Joamets mängib uues bändis: selles koosseisus mulle piire ette ei anta

Grammy võitnud ansamblist Sturgill Simpson lahkunud Laur Joamets on tagasi Eestis, et kodumaal Dramamamaga mõned kontserdid anda. Eestisse mees aga pikemalt ei jää, sest USA-s ootab teda juba uus bänd Drivin N Cryin.

"Nad on 32 aastat tegutsenud juba, nad olid 1990ndate alguses päris kuulsad, paar aastat mängis neid MTV päris palju. Tüübid on ülilahedad, mulle muusika meeldib," kirjeldas Joamets uut koosseisu, mille ridadesse ta asus, vahendas Vikerraadio saade "Stuudios on Sten Teppan".

Samas tõdes Joamets, et kajastuse mõttes pole Drivin N Cryini tegevus võrreldav Sturgill Simpsoni omaga. "Kajastuse osas see ansambel ei tekita nii palju kõlapinda kui minu eelmine töökoht. Elus on tähtsamaid asju, ma olen aru saanud, kui meediakajastus," rõhutas Joamets siiski.

Meediakajastust Sturgill Simpsonil jagub ja jagus ka siis, kui Joamets ansambli koosseisu kuulus. "Sain USA hilisõhtu teleprogrammid läbi käia, sain "Saturday Night Live'i" ära teha ja Grammyd ära teha. Ega mul nii palju otsustusõigust selles ansamblis ei olnud, mis ei tähenda, et ma seda aega ei nautinud. Ma mõtlesin omakeskis, et kui see Grammy kätte sai saadud, see oleks perfektne aeg lasta temal oma teed minna ja minul oma teed minna," põhjendas Joamets, miks ta otsustas kuulsast bändist lahkuda.

Muusik lisas, et on väga tänulik võimaluse eest mängida maailmakuulsas kantribändis. "Kantrimuusika ei ole kunagi otseselt minu pärusmaa olnud, aga see pani mind olukorda, kus ma pidin väga selgeks tegema ennast selle muusikastiiliga, ma õppisin sealt väga palju. Midagi pole parata, mu süda tuksub rohkem rock'n'rolli ja bluusi poole. Selles uues koosseisus piirdeid mulle ette ei anta selles valdkonnas, saan põhimõtteliselt kõike teha, mida ma tahan," kiitis Joamets uut väljakutset.

Drivin N Cryin tegutseb 4,5 tunni kaugusel Nashville'ist ida pool. "Pärast ansambliga ühinemist otsustasin ma, et kolin Nashville'ist Atlantasse. Olengi kodule lähemal," naeris Joamets, viidates, et Atlanta on Eestile lennukiga sõites lähemal kui Nashville.

Joamets lisas, et tema edu taga Ameerikas oli nii juhus kui ka raske töö, mille tulemusel hakkas ta teenima ka professionaalsele muusikule sobivat palka. "Mida rohkem inimesi hakkab inimesi kontsertidel käima, seda mugavamaks sõiduriistad muutuvad, hotellitoad lähevad paremaks, hakatakse rohkem palka maksma. Mingit otsest luksust ka ei ole, kui sa tuuritad ringi suure hulga inimestega, pead sa kokku ka hoidma ja väga mõistlikult ressurssi ära kasutama, mida sa teenid," selgitas Joamets.

Tagasi Eestis

Praegu on Joamets tagasi kodumaal, sest juba reedel astub ta Tartus lavale bändiga Dramamama. Bändi viimane avalik kontsert toimus 16. detsembril aastal 2014. "Ma ei ole paar aastat neid plaate kuulanud, poolteist aastat tagasi hakkasin kuulama ja päris äge värk on ikkagi. Jube uhke tunne ja hea meel, et seda tehtud on. Alati on hea meel tagasi tulla ja seda uuesti teha," rääkis Joamets Dramamamaga veedetud ajast.

Paar nädalat enne Eestisse tulekut mängis Joamets Dramamama muusikat ka USA sõpradele ja professionaalsetele muusikutele. "Nad küsisid nördinult, miks sa seda meile varem ei mänginud. Pole sel bändil häda midagi," kiitis Joamets.

Vanu laule on muusik mõned päevad meelde tuletanud, kuid tunnistas, et kui lihtsamad lood on käpas, siis keerulisemad partiid enam meeles pole. "Aeg on oma töö teinud, aastate jooksul mängustiil muutub ja erinevad positsioonid, mis sa kitarri peal valid," selgitas Joamets.

Dramamama kontserdid toimuvad 9. juunil Tartus Athena keskuses ja 15. juunil Tallinnas Sinilinnus.