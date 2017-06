Iiris ja Frankie Animal avavad muusikamaailma telgitagused

Üritustesarjas Case Study Space kohtuvad publik, Eesti muusika edulugude esindajad ning sõltumatud valdkondade spetsialistid, et lahata publiku silme all muusikavaldkonnas juba tuntud artiste ning nende karjääre läbi valdkonnasiseste ning valdkonnaväliste professionaalide kogemuse, erialaste teadmiste ja avaliku diskussiooni.

Muusikahuvilised saavad täpse ülevaate protsessist, kuidas sünnivad Eesti publiku poolt palavalt armastatud hitid ning mida on vaja, et lugu kuulajateni jõuaks. Esimese päeva case study keskendub temaatikale läbi lauljatar Iirise loomingu. Visuaali, muusikavideo ja fotograafia sõbrad saavad muusika ja visuaalmaailma ühtsetest telgitagustest aimu teise päeva case studyl, mil võetakse luubi all koosluse Frankie Animal visuaalne keel ning selle areng ansambli tegutsemise jooksul.

Iirise ehk Iiris Vesiku näol on kahtlemata tegemist ühe omapärasema ja intrigeerivama Eesti artistiga. Viimastel aastatel on ta resideerinud Londonis, kus lõpetas ülikooli ning andis suurlinnast inspiratsiooni saanuna välja "Hope" EP (2016), millelt pärinev singel "Iridescent Love" jõudis maineka briti muusikablogi The Line of Best Fit 2016. aasta 50 parima loo hulka. 2013. aastal andis lauljanna koostöös plaadifirmaga Universal välja "Chinaberry Girl" EP, millelt pärinev singel "Tigerhead" kogus kiiresti Spotifys üle poole miljoni kuulamise. Märtsi lõpus avaldas Iiris duubelsingli "Stranger / Drugs & Money".

Frankie Animal on üheaegselt õrn ja jõuline, lummates publikut oma läbistava, kuid samas intiimse ja tundliku esinemisega. Indie-roki grupi kõlapildis on kuulda mõjutusi Feistist Jack White'ini. Frankie Animali debüüt-EP "Obsession" ilmus 2014. aastal, pärast mida bänd astus üles mitmetel olulistel festivalidel nagu Positivus ja Eurosonic Noorderslag.

Case Study Space on formaat, mis on loodud ühendamaks traditsioonilist kirjalikku juhtumiuuringu analüüsi ning reaalajas aset leidvat kindlatele temaatikatele keskendunud arutelu. Ürituse eesmärgiks on soodustada valdkondade põhiste teadmiste ja kogemuste liikuvust, valdkondade vahelist koostööd ning sillutada teed uute potentsiaalsete edulugude tekkeks. Eksperdid, kes muusikuid kahe päeva jooksul analüüsivad on muusik ja produtsent Raul Ojamaa, Avoid Dave'i nime all tuntud laulukirjutaja ja produtsent Taavi Paomets, kes liitub üritusega otseülekandena Uus-Meremaalt, Eesti Popsi esivedur Janek Murd, disainer ning Franktal disainiagentuuri partner Tajo Oja, operaator ja fotograaf Christian Johannes (CJ) Kask ning brändingu ja digitaalse stuudio Joni Pun. tegevjuht Peeter-Marko Mikk.

Üritus toimub teisipäeval, 6.juunil ja kolmapäeval, 7.juunil vahemikus 18.30-20.00 BFM-i filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi kinosaalis SuperNova.