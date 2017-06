Tartu katlamaja korsten saab uue välimuse

Festivali programm on kokku pandud mõeldes nii tänavakunstnikele endile kui ka neile, kes tahaksid neist rohkem teada saada. Selle jaoks toimuvad ülipopulaarseks osutunud giidiga tänavakunstituurid ning praktilisema meelega huvilised saavad spreivärvidega käe valgeks (või mõne muu värviga kaetuks) tänavakunsti töötoas. Festivalil osalevate kunstnikega on unikaalne võimalus põhjalikumalt tutvuda kunstnike piknikul, kus joonistatakse üheskoos. Lisaks toimuvad linnamängud, paneeldiskussioon, filmilinastus ja palju muud.

Koostöös SprayPrinteriga valmib Tartu katlamaja korstnale enneolematult kõrge seinamaaling. Tegu on 90 meetri kõrguse korstnaga, mis on seisnud pikalt kasutamata. Tänu Tartu kohalikule idufirmale SprayPrinter on võimalik seinamaaling korstnale spreivärvi kasutades printida. Selle jaoks töötab SprayPrinter spetsiaalselt antud pinna jaoks välja iseliikuva printeri. Kuna SprayPrinteri tehnoloogia on nii uudne, pole midagi sarnast enne kuskil maailmas tehtud.

Norra tänavakunstnik Nipper toob Tartusse interaktiivse projekti "Mission Directives", kus ta jätab linnaruumi pakikesi kunstitöödega, millel on erinevad üleskutsed. Nende leidja on kaasatud projekti ise midagi lisama, töö endale võtma või edasi kinkima või hoopiski leitud materjalidest ise uue pakikese tegema. Koostöös Mextonia festivaliga saavad Viljandi lasteaed, Narva kultuurikeskus ja Ahtme raamatukogu uue välimuse suurte seinamaalide ehk muralite näol.

"Tartu tänavakunstist on saamas rahvusvaheline fenomen, mida tullakse spetsiaalselt teistest riikidest vaatama," tõdes Sirla, Stencibility festivali üks korraldajatest. "Oleme oma tegevusega suutnud välja võidelda olukorra, kus tänavakunst on muutunud loomulikuks osaks linnaruumist ja selle vajalikkuses ei kahelda nii palju kui seda tehti kaheksa aastat tagasi - ajal, mil toimus esimene Stencibility," lisas ta.

Enamik tänavakunstnike tegevusi on avatud kõigile uudishimulikele, aga austades nende privaatsust on mõningad üritused jälgitavad vaid otseülekandena festivali sotsiaalmeedias.

Tihe programm hõlmab endas tegevusi nii festivali kodulinnas Tartus kui ka Viljandis, Narvas ja Ahtmel. Stencibility alustab 12. juunil.