Tõrva Loitsul näeb Ewert and The Two Dragonsit ja maailma suurimat trummi

Tõrva Loits toob 22. juulil Veskijärve äärde kokku suure audiovisuaalse vabaõhusõu ning tuntud tippmuusikud. 10. juubelit tähistav Tõrva Loits tuleb lavastusega, kus on eriefekte, tantsijad ning maailma suurim trumm.

Tõrva Loitsu juubeliaasta muusikute valik lähtub stiilide erinevusest: levimuusika legend Mahavok, elektroonilise muusika kuumim nimi NOËP ja Eesti akustilise indie-rocki lipulaev Ewert and The Two Dragons. Neist viimast saab sel suvel Eestis näha ainult kahel üritusel, teatab suurüritus.

Traditsiooniliselt on Tõrva Loitsu lavastus teemapõhine. Kui eelnevatel aastatel on käsitletud teemasid "Kalevipoeg", "Kilplased" ja "Tere Perestroika?", siis sel korral järgib lavastus "Maailma Loomist".