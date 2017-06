Raadio 2 toob suvel eetrisse kolm uut saatesarja

Sel suvel toob Raadio 2 eetrisse kolm täiesti uut sarja. Need on Jan Berkovitchi "Metamericana", Maarja Merivoo-Parro "Laulvad revolutsioonid" ja Igor Maasiku "Suur lõunamere armastus".

"Metamericana" (eetris teisipäeviti kell 20)

Americana ei ole pitsa, veel vähem on see kohv. Americana on USA juurtemuusika. Jan Berkovitch viib kuulajad suvisel õhtutunnil nii modernse, postmodernse kui ka metamodernse americana radadele. Tuleb tumedat, tuleb helgemat, tuleb uut ja tuleb vana.

"Laulvad revolutsioonid" (eetris reedeti kell 14)

Maarja Merivoo-Parro suvine saatesari toob eetrisse inimesed, kes on erinevate vabaduste eest võideldes haaranud sama relva - muusika. Kõlab värske, vaba ja ennekuulmatu kraam välis-Läti pungist Araabia kevade hip-hopini.

"Suur lõunamere armastus" (eetris pühapäeviti kell 13)

“Suur lõunamere armastus” on eesti rahva kollektiivsesse mällu jäädvustatud kui Üllar Jörbergi igihaljas hittlugu. Tegelikult on selle muusikapala narratiivi peidetud oluliselt mahukam ning samas ka ulatuslikum kontekst, mis avaneb – üllatus, üllatus – raadiosaate võtmes. Formaadilt reisisaade, ent sisult intiimne ja hariv. Tunni jagu sütitavaid reisipajatusi ja asjakohaseid tähelepanekuid kolme eksperdi ja vaatleja – Ester Jörbergim Üllar Jörbergi ning Igor Maasiku - rakursist vaadatuna. Saate illustreerivaks ja ääristavaks komponendiks on ilma igasuguste reservatsioonideta sütitav ja teemakohane, hoolikalt valitud muusika.

Alates juunikuust äratab Raadio 2 "Suvehommikus" argipäeviti kell 7 kuulajaid Gert Zavatski, päevases "Suveraadios" (esmaspäevast neljapäevani kell 13) hoiavad päikeselist meeleolu Janet Õunapuu, Jakob Rosin, Ingrid Peek ja Andrei Liimets, nädalavahetusse juhatab kuulajad Jon Mikiveri ja Bert Järveti reedene saade "Bert ja Jon heinamaal" ning suveöödel pakub Raadio 2 kuulamiseks üle 50 "Ööülikooli" loengu.