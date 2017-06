Elephants From Neptune avaldas uue muusikavideo

Bänd Elephants from Neptune avaldas loole "Riot Disco" video, mille režissööriks on Maria Reinup.

Värskes videos on peaosas näitlejad Märt Pius ja Priit Pius. Video režissöör on Maria Reinup, kes lavastas video ka plaadi esiksinglile "Oh No". "Maria ja tema tiim oskasid suurepäraselt "Riot Disco" mõtet ja atmosfääri tunnetada ning suutsid selle vormida paeluvaks videopildiks. Meil on eriti hea meel jagada kuuekuulise protsessi tulemust meie fännidega just enne suuremate suvekontsertide tulekut," sõnas Elephants From Neptune‘i trummar Jon Mikiver.

Juba ligi kahe nädala pärast esineb bänd Riias koos USA tunnustatud rokkbändiga Foo Fighters. "See on natukene sürreaalne, et see kontsert on juba kohe tulemas. Higistame pidevalt prooviruumis ja laval, et kõik detailid antud etteasteks paika saada," sõnas Mikiver. "Eesmärk on lihtne – teha nii hea esitus, et Foo Fightersil ei jää midagi muud üle, kui meid oma tuurile kaasa võtta."

Bändi kolmas ja kõige uuem album “Oh No” on pälvinud laia heakskiidu ning mängitud rohkem kui neljakümnes raadiojaamas üle Euroopa. "Riot Disco avab meie loomingu puhul teise külje – see on aeglasem, tumedam ja müstilisem," lisas bändi kitarrist Markko "Linnu" Reinberg.