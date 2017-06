Selgusid Noortebänd 2017 poolfinalistid

Muusikategelastest koosnev žürii valis välja 12 edasipääsejat, kes hakkavad sügisel võistlema Noortebänd 2017 tiitli nimel. Alates eelmisest aastast on lisaks bändidele oodatud konkursile ka sooloartistid.

Noortebänd 2017 demovoorust pääsesid edasi:

Kolmainsus

Zunorodo

Sam Doe

Nora's Closure

Arg Part

Up the Sky

Nord Lights

Rainer Ild

Mir

Ago

To’ko

Waxxers

Nendega ühinevad piirkondlikelt konkurssidelt välja valitud Creep Party, Islanders ja Homage.

“Žanritest on esindatud elektrooniline muusika, jazz fusion, hip-hop, RnB ja muidugi ka popi ja rocki variatsioone. Köitvat ning kaasakiskuvat kuulamist on palju ning nüüd saavad poolfinalistid alustada ettevalmistustega sügisel toimuvateks poolfinaalideks, et tagada publikule ja žüriile vägev etteaste” kommenteeris Märt Truman.

Ligi poolesaja demo hulgast tegid valiku muusikud Frederik Küüts, Tuuli Rand, Hyrr Innokent Vainola, Martin Petermann, Joonas Mattias Sarapuu, Elina Hokkanen, Ross Linnamägi, Erko Laurimaa, Madis Trei, Mikk Tammepõld ning Robert Linna; Music Estonia esindaja Marili Randla, Intsikurmu festivali meeskonnaliikmed Marii Reiman ja Uku Kübar, helirežissöör Mikk Nurga, Anton Veeremets Apollo Musicust ja Jazzkaare korraldaja Merli Antsmaa.

Poolfinaalid leiavad aset kolmes linnas - 5. oktoobril Tartus, 6. oktoobril Pärnus ning 7. oktoobril Tallinnas. Noortebänd 2017 võitja selgub 11. novembril Kultuurikatlas.