Galerii: Affinity Starr krooniti Horvaatias klassikalise burleski kuningannaks

Euroopa ja USA kiiluvees on burlesk selle kümnendi jooksul ka Eestis jalad alla saanud. Kolm aastat tegutsenud Burlesque Estonia korraldab regulaarselt burleskitrenne, privaatseid tüdrukuteõhtuid ning Sticky Nipples Revue nime all iga-aastast rahvusvaheliste esinejate osalusel toimuvat showetendust. Eestil on ka juba paar (burleski)maailmas üsna tuntud esinejat, kellest Affinity Starr krooniti esimese Eesti burleskiartistina möödunud nädalavahetusel Horvaatia kuurortlinnas Rijekas, The Croatian Burlesque & Cabaret festivalil klassikalise burleski kategoorias kuningannaks. Žürii koosnes väga mainekatest produtsentidest.

Et asi liiga ulmeline ei tunduks, siis olgu mainitud, et kolm päeva kestnud festivalil oli auhindu kokku neli - lisaks kabaree, neoburleski ja boylesque'i kategooriates. Festival oli vaatamata esimest korda toimumisele esinejate taseme poolest muljetavaldav. Esindatud olid Itaalia, Hollandi, Saksamaa, Sloveenia, Prantsusmaa, USA, Suurbritannia, Soome, Rootsi, Eesti ja korraldajamaa - Horvaatia - artistid. Festivali korraldajaks on horvaatia rahvusvaheliselt hinnatud burleskistaar ja produtsent Celeste de Moriae.

Burleskikuninganna tiitliga ei käi kaasas võimu ega rikkust, kuid rahvusvahelist mainet lisab see Eesti burleskile siiski omajagu. Ehk on see heaks stardipositsiooniks nüüd ka Eesti oma burleskifestivali korraldamiseks. Kõik, kel tahtmist ja võimalust seda frivoolset, kuid samas siiski esmajoones kunstiliste traagelniitidega kokku õmmeldud lavažanri toetada, võivad lahkelt ühendust võtta Burlesque Estonia eestvedajatega. Näiteks Helsinki Burlesque Festival, mis on toimunud juba 10 aastat, hakkas viimastel aastatel isegi linna kultuurirahastust toetust saama. Seega pole hoopiski tegu mingi "kahtlase" ja nurjatuvõitu valdkonnaga, vaid maailmas igati respekteeritava lavategevuse valdkonnaga.