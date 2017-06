Vaata järgi mälestuskontserti One Love Manchester

4. juunil toimus Manchesteris Ariana Grande mälestuskontsert, mis pühendati 22. mai terrorirünnaku ohvritele. Kontserdi One Love Manchester otseülekannet sai pildis ja helis jälgida Raadio 2, ETV ja ERR Menu vahendusel.

Kontserdil astus üles hulgaliselt artiste, nende seas näiteks Robbie Williams, Little Mix, Katy Perry, Miley Cyrus, Liam Gallagher, Justin Bieber, Coldplay, Take That jpt. Peaesinejaks oli loomulikult Ariana Grande.

ERR kanalites kommenteerisid kontserti Kristo Rajasaare ja Erik Morna.

Vaata kontserti täies pikkuses siit: