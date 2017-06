Galerii: One Love Manchester toimub korrakaitsjate ülivalvsa pilgu all

Täna toimub Manchesteris kontsert One Love Manchester, mis on pühendatud 22. mai terrorirünnaku ohvritele.

Kontserdil on kohal 50 000 fänni ning turvalisust on tagamas relvastatud politseijõud.

Heategevuslikul kontserdil astub üles lugematul hulgal mainekaid artiste, viimastena lisandusid esinejate sekka Robbie Williams ja Little Mix, kuid oma osalemist on kinnitanud ka Take That, Niall Horan, Katy Perry, Miley Cyrus ja Justin Bieber.